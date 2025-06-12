尖沙咀男女激情互動！街邊閘門濕吻摸臀抓胸　女方仙氣正臉成焦點

【活春宮／不雅行為】情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳多張圖片，指尖沙咀街頭有1對男女當街「激情互動」，除了「濕吻」，男方更連環摸女方臀部及胸部，畫面令人咋舌。



事件引來網民熱議，有人批評2人行為離譜，「真係影響市容」、「世風日下」。也有不少網民「錯重點」，關注女方美貌，形容「有仙氣」、「真係好正」。



尖沙咀某大廈門口的閘前有1對男女當眾激吻，男方更把左手放在女方臀部位置。（連登討論區）

好誇張！有網民於6月11日（星期三）在連登討論區發布多張相片，指尖沙咀某大廈門口的閘前有1對男女當眾作出不雅行為，留言指「呢位男士好緊火」。

尖沙咀男女大廈閘前摸臀摸胸

相片見到，當時正值白天，該對男女在大廈門口的大閘前貼在牆角「激情互動」。男女雙方衣著均以灰黑色上衣及紫藍色下身衣物，他們忘情「濕吻」，男方更把左手放在女方臀部位置，隔着短裙摸臀。

尖沙咀某大廈門口的閘前有1對男女當眾激吻。（連登討論區）

尖沙咀某大廈門口的閘前有1對男女當眾激吻，男方更把左手放在女方臀部位置。（連登討論區）

尖沙咀某大廈門口的閘前有1對男女當眾激吻，男方更把左手放在女方臀部位置。（連登討論區）

另1張照片則見到，男方右手放在女方胸部位置，疑似隔着衣物摸胸，行為相當大膽。

男女激吻後，男方疑伸手摸女生胸部。（連登討論區）

網民批影響市容

網民看過相片嘩然，有人批評2人行為離譜，「真係影響市容」、「世風日下」、「大庭廣眾做呢啲嘢俾人po好正常」、「道德在哪」。也有人笑言「好緊火」、「善用時間啫」。

女方仙氣美貌成焦點

另有不少網民「錯重點」，關注女方美貌，大讚「有仙氣」、「真係好正」。