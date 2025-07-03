中環現迷魂黨？ 女子持1物品走近　內地女稱頭暈臉麻　後續更恐怖

【迷暈黨／迷魂黨／香港旅遊】中環出現「迷魂黨」？有內地女於小紅書發布影片，指日前與朋友在中環行去港鐵站時，遇到1名女子取出1樣東西問路，她突然開始頭暈、臉部發麻僵硬，感覺有異，隨即躲開對方，詎料女子改衝往其朋友處，她於是拉走朋友，不讓女子靠近。最終內地女「過了兩個小時才緩過來」，事後細思極恐愈想愈害怕，提醒其他人小心，「女孩子在外面一定要警惕，這些人專挑年輕女生問路」。



帖文引來網民熱議，不少人驚呼「恐怖」，「太可怕了」、「以後出門還是戴口罩安全些」；也有人表示遇到同樣事件，「我今天也遇到了，那個白人女的問我借cash，說了沒兩句話我開始眼冒金星，直接跑回家了」。不過亦有網民質疑是否「迷魂黨」，「藥學專業的，只覺得匪夷所思」。



有內地女於小紅書發布影片，指日前與朋友在中環行去港鐵站時，遇到1名女子取出1樣東西問路，她突然開始頭暈、臉部發麻僵硬。（AI生成圖片）

女子持1物走近 內地女即頭暈臉麻

「愈想愈害怕，從來沒想過會有這種事情發生在自己身上」。該內地女在小紅書以「在香港中環遇到一個恐怖的事情，想想都害怕」為題發布影片，指5月22日（星期六）晚上8時許與朋友一前一後在中環天橋走往港鐵站時，有1名戴着粉色帽子、頭髮披肩的女子，拿出1張紙向她們問路，「寫的什麼東西不知道，她突然出現在我面前拿出那個紙跟我說能不能幫幫阿姨哪個地鐵怎麼走，沒太聽清楚什麼地鐵」。

樓主拍下女子離開情況。（小紅書影片截圖）

樓主拍下女子離開情況。（小紅書影片截圖）

後續更恐怖 內地女：愈想愈害怕

樓主指，當時她下意識往後退，突然開始頭暈、臉部發麻僵硬，「意識還算清楚」。她感覺有異躲開，惟女子隨即衝往其朋友處，她於是拉走朋友，不讓女子靠近，「這個女的走的很快，我躲開以後就去衝我朋友那邊走，我一把把我朋友拉過來，我說這個女的有問題不要靠近，我現在特別暈，我已經走不了了。我拉著我朋友我不停的拍打我的臉，緩解一點後我們才走」。

樓主續說，當時「過了兩個小時才緩過來」，她回到酒店愈想愈不對勁及害怕，「從來沒想過會有這種事情發生在自己身上」，提醒其他人小心，「女孩子在外面一定要警惕，這些人專挑年輕女生問路」。

網民看後驚呼「恐怖」。（小紅書）

網民呼恐怖：出門還是戴口罩安全些

網民看後驚呼「恐怖」，「太可怕了」、「嚇人」、「小時候我媽和我說過這些事情，我一直都以為她是騙我的我太善良了喜歡幫助人，如果不是看到這個，我以後對於問路沒有防備之心！以後會留意這個問題，謝謝博主」、「世界亂套了」、「一定要注意安全」、「以後出門還是戴口罩安全些」。

也有網民表示遇到同樣事件，「我今天也遇到了，那個白人女的問我借cash，說了沒兩句話我開始眼冒金星，直接跑回家了」。不過亦有網民質疑未必是「迷魂黨」，「藥學專業的只覺得匪夷所思，如果真是空氣吸入型藥，那她自己怎麼沒被影響」。