要替女兒洗澡到18歲！人妻感嘔心即反對　丈夫︰父女共浴天經地義

有些家庭至今仍保持家人共浴的習慣，但始終男女有別，一般去到近青春期時就會停止。惟台灣1名人妻表示，她和丈夫育有2名4個月大的雙胞胎女兒，丈夫卻表明「要幫女兒洗澡到18歲」，她聽到後「覺得好噁心好變態」，於是出聲明確反對，惟丈夫反駁「跟女兒一起洗澡天經地義」，並強調「只是有那個想法，沒有實際去做」，人但妻直言「很不放心讓他跟2位女兒在家」。



雖然樓主的女兒尚年幼，而且其丈夫目前是表達「想法」，不是付諸實行，但仍惹來許多網炮轟，言指「你（樓主）老公根本有病」、「超噁，建議離婚」、「好噁心，我就不信是兒子的話他要洗，根本是想光明正大看女兒身材」。



樓主和丈夫育雙胞胎女兒，現僅4個月大。（示意圖/gettyimages）

聽網紅稱想和未成年少女發生關係 丈夫︰沒不妥

樓主在「Dcard討論區」表示，丈夫是農夫，即使有奶奶幫忙，但收入和工作時間仍然不穩定，「有時候氣候影響，1天（賺）1,000（新台幣，約250港元）左右」，丈夫休耕期間不願工作，而其為人相關「開放」，近期有台灣網紅表明想和未成年少女發生關係，丈夫卻覺得「他有這樣想沒任何不妥，因為想法自由，況且沒實際執行」，當時令到樓主覺得丈夫的想法不妥。

丈夫不願為女兒沖洗會陰

樓主和丈夫育有2女，2名女兒同是4個月大，故相信是雙胞胎。由於丈夫需要工作，所以樓主獨自照顧孩子，丈夫偶然幫手，有時小孩入睡了，丈夫便忙裡偷閒打機，「有時哭了，還要等他那場打完，他說過小孩讓他遊戲扣分」，即使丈夫照顧小孩，「但他很容易把情緒帶給小孩還有我」。由於大女兒很愛趴睡，尿片上的尿垢堆積，導致尿道發炎，樓主要求丈夫沖洗大女兒會陰，但他反指「看到分泌物，很有陰影」，所以不想沖洗。

丈夫稱對女兒分陰部有泌物而「有陰影」，卻表明「要幫女兒洗澡到18歲」。（AI生成圖片）

丈夫︰要幫女兒洗澡到18歲

丈夫對女兒陰部有分泌物「有陰影」，但卻表明「要幫女兒洗澡到18歲」，令到樓主大感驚訝，反問「你要她在學校國中高中老師同學面前說『我都跟爸爸洗澡』？」，丈夫回答「這樣很好啊，沒其他男生敢跟女兒洗澡」，樓主解釋「18歲該發育就發育完全了」，父女男女有別不應共浴。

辯稱只有想法 沒有實際去做

丈夫反駁「只是有那個想法，沒有實際去做，沒言論自由嗎？女兒18歲了嗎？跟女兒一起洗澡天經地義」，反叫樓主切勿將其觀念思維灌輸給他。

樓主不放心讓丈夫和2名女兒獨留在家。（示意圖/gettyimages）

樓主︰不放心讓他跟2名女兒在家

樓主認為「新聞上都是一堆熟人性侵案，丈夫能控制他的小頭（下體）嗎？」，很擔心丈夫和女兒在一起，「覺得女兒好危險，唉，怎麼會有這種爸爸？」、「不放心讓他跟2名女兒在家」。

網民︰你先生非常有問題

帖文引來大量網民討論，「你老公有點問題，雖然想想不犯法，但媽媽就要注意一點了！」、「你先生非常有問題，震碎三觀」、「你老公超噁」，甚至有人建議樓主及早離婚。

（Dcard討論區）