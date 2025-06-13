內地大學生窮遊日本　弄濕酒店地氈遭索6萬日圓　求問如何不賠錢

外遊時記得小心別損壞住宿設備！內地1名大學生早前到日本旅遊，於酒店房虛掩浴室門洗澡，導致積水滲出浸濕房間地毯。酒店檢查情況後發現只剩3塊地毯可留用，其餘15塊均需更換，故就更換地毯費用及維修期間的營業損失，向他索償6萬日圓（約3,275港元）。但該大學生卻覺得「冤枉」，反質疑酒店去水系統不佳、收費不合理等，又強調自己「窮遊」無法承擔賠償費用，遂發帖求助，希望網民出謀獻計讓他「不賠錢」。然而網民統統拒撐樓主，反批評他弄壞酒店設施，還想以「窮遊」為由賴賬。



該內地大學生到日本旅遊期間，在酒店洗澡時積水滲出浸濕房間地毯。酒店檢查後發現有15塊需更換，故向他索償6萬日圓（約3,275港元）。（小紅書截圖）

洗澡積水滲出房致地毯遭浸濕

該內地大學生在小紅書發帖抱怨，表示近日到日本旅遊，於酒店房間覺得空氣悶熱，故在浴室洗澡時未有將門關好，「開門透氣一點，確實沒有關得很緊」，結果洗澡時積水滲出蔓延至房間，導致房間地毯遭浸濕。但他認為只是弄濕地毯僅需用地拖擦乾即可，且已經開了空調「大大降低濕度」，於是要求酒店員工拿地拖上房清潔。

酒店檢查後認為地毯需更換 索償遭拒

然而酒店員工上房檢查後，掀起並拿走3塊被沾濕但尚可留用的地毯，告知樓主剩下的15塊地毯不能掀起，需全數更換，並向樓主索償。從樓主上傳的酒店報價單可見，酒店方通知樓主指經維修人員確認，其所住房間暫時已無法使用，將為其換房，並需向其收取賠償費用共計6萬日圓（約3,275港元），當中包括1.5萬日圓（約818港元）為更換15塊地毯費用、2.5萬日圓（約1,365港元）施工費用，及房間停售造成的營業損失2萬日圓（約1,092港元）。

酒店檢查情況後發現只剩3塊地毯可留用，其餘15塊均需更換，故就更換地毯費用及維修期間的營業損失，向他索償6萬日圓（約3,275港元）。（網上圖片）

樓主拒賠償反質疑酒店浴室設計欠佳

不過樓主卻認為酒店不應要求他賠償，反質疑酒店房間排水系統「有一定問題」；更指自己會繼續留宿，可以不換房間，讓酒店安排維修人員在他外出時進入房內修繕，「一天可以解決吧，為什麼要賠償營業損失」。他又認為酒店的維修定價不合理，認為毯子「只是沾了水漬」並不是損毀，又指「查詢了下軟件人工費並沒有那麼高」。

樓主強調「個人大學生偏窮遊，無法支付高額費用」，於是發帖詢問網民有什麼方式可以「降低損失」或者「不賠錢」，又說「最後沒辦法的話，也會賠償」。

樓主列出多項原因，包括質疑酒店去水系統不佳、收費不合理等，又強調自己「窮遊」無法承擔賠償費用，希望網民獻計讓他「不賠錢」。（網上圖片）

「窮遊」原因引發網民討論：想賴帳？

帖文引起網民熱議，更被轉載至不同社交平台包括Facebook、Threads等，不少網民都認為如果樓主已造成酒店損失，便應該賠款，不應「耍賴」，「窮也是要賠償酒店的，窮遊不是不賠償的藉口」、「不是窮，只是不想付」、「弄壞了就要賠，天經地義」，更有人狠嘲「那麼窮還去日本旅行？」。

有網民看完照片後，認為酒店索償價格是「良心價」。（網上圖片）

網民看照片驚呼酒店索償「良心價」

另有網民看完照片後感到震驚，表示「是我眼花嗎？門口是已經有水波紋」、「看樣子可能地板也會壞掉」、「弄這樣子（賠）6萬日圓很良心價」、「弄這樣還想不用賠？」，甚至有人揣度樓主「一定是在浴缸外洗澡才這樣子」、「從地氈的呎吋來看，蓄意破壞的可能性更大吧？洗澡濺水能弄濕15塊地氈？」。

（小紅書、Facebook、Threads）