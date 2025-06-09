日本旅遊注意｜租車「做一事」竟被罰40萬日圓！夫妻遊客疑被敲詐

一對台灣夫妻赴沖繩旅遊，卻在還車前「加錯油」導致維修費暴漲！



原PO在《爆料公社》發文表示，他們於5月26日抵達沖繩，租了一台三菱SUV（休旅車）。沒想到5月29日準備還車前3分鐘，先生在租車公司指定的加油站加油時，誤將應加的柴油錯加成高級汽油，事後遭索取維修費40萬日元（約21739港元）。

日本旅遊注意｜租車「做一事」竟被罰40萬日元！夫妻遊客疑被敲詐（01製圖）

網民卻一面倒批評原Po 點圖放大看看原文全文及網民意見：

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原PO指出，加油前油箱其實還有七分滿，當下雖有租車公司人員告知車輛將送往車廠維修，但因趕著搭機返台，他們只能先刷卡支付40萬日元。未料回台後主動聯繫對方，才發現車子根本尚未送修，之後對方又表示維修費將提高至43萬日元。

事主坦言，加錯油確實是他們的疏失，但車上並未標示應加油種，也懷疑報價是否合理。他表示，查詢台灣類似情況的行情價約為新台幣15000元（約3928港元），兩者落差極大。他們希望能與租車公司理性協商，卻多日未獲進一步回覆。

截至6月6日，夫妻再次聯繫對方，租車公司仍堅持需支付超過40萬日元的維修費用，讓原PO不滿發文求助：

我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲詐！

貼文曝光後，網友也紛紛表示：

「我去日本旅遊、自駕沖繩、本島好幾次了，正常都會給你們一張單子，就算什麼都沒有給你們，出發前也要問車子加什麼油，加錯油，他們的營業損失費呢？就算貴，也是要摸摸鼻子認了」

「日本行情價就是這樣，要不要貼給你們看，而且應該還包含拖車費」

「柴油加到汽油，發動吸入引擎是得洗油箱跟引擎的，營業損失跟維修費用當然算你們的，還敢說被敲詐」

「台灣加錯油清洗，至少都是5萬（約13094港元）起跳，看廠牌還有機會破10萬（約26188港元），15000元是不是看到電單車啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】