淫伯誘騙智障女學生指侵！她母親崩潰輕生　被告上訴終極結果出爐

智障人士不能保護自己，如有人乘機傷害就應嚴懲！台灣桃園1名有中度智能障礙的女學生在巴士站等車期間，跟1名老老翁聊天期間，對方發現女生有智能障礙，認為有機可乘，於是用雞蛋糕等物品，將她誘騙到公園指侵得逞。



受害人遭到性侵後情緒起伏波動極大，在家中破壞內衣和撕毀內褲，母親更因而輕生。涉案淫伯其後被捕，但他一直否認犯案，案件經一審二審，被告均遭判囚5年，而他不斷提上訴，當地最高法院近日「終極裁決」駁回上訴，全案定讞。



淫伯向受害人遞上雞蛋糕以博取好感，其後對她指侵得逞。（AI生成圖片）

送上雞蛋糕誘騙到公園指侵

台媒於今年6月報道，案發於2022年3月某天的下午3時許，67歲姓何老翁在桃園1個巴士站旁邊，看到受害人放學後獨自等車，便上前跟她聊天，其間發現受害人有自閉症和中度智能障礙，於是向她遞上雞蛋糕以博取好感。2人其後一起乘車到公園，何伯將受害人帶到便利店購買飲料和餅乾，之後把她帶到公園的公廁內指侵得逞，由於受害人之前沒有性經驗，所以一度呼痛。

父母驚悉女兒被性侵怒報警

受害人父母見女兒沒有按時回家，所以出門尋女，最終在公園找到女兒，受害人交代自己遭到何伯性侵一事，父母大驚帶同女兒驗傷及報警。警方接報調查拘捕涉案的何伯，檢察官事後作出起訴。

受害人遭到性侵後，情緒起伏波動極大，母親更因而輕生。（AI生成圖片）

67歲男被告︰和受害人情投意合

案件在法庭審理期間，67歲的何伯否認犯案，反辯稱與受害人情投意合，「自然而然就發生」，同時否認知道受害人有精神疾病。惟受害人作供時清楚交代到案發經過，而其老師和母親同樣指出，受害人案發後情緒起伏波動極大，上課期間會突然起身大叫，在家中會破壞內衣，連內褲都會撕破，一旦沒有戴眼罩睡覺就會感到焦慮，加上受害人乳房採取到何伯的DNA，法官認定受害人遭到何伯性侵。

最高法院維持原判，何伯被判入獄5年。（AI生成圖片）

母親輕生 父親請求重判

法官量刑時，何伯辯稱受害人父母不願和解，目的只想要錢。但女方父親哭訴，自己是公司企業家，何伯只是遊民，自己不會想要貪圖何男金錢，受害人母親在法庭作供完畢後更選擇結束生命，「我的家庭被被告搞得支離破碎…他一直否認自己的犯行，在法庭上胡言亂詞，就是無賴，被告真的很過份，我希望他為自己所為負責」，請求法官重判。

最高法院維持原判 被告入獄5年

案件經一審二審，何伯被判囚5年，全案再度上訴，最高法院於6日10日駁回，維持原判。

（綜合）