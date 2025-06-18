25歲台女赴美失聯33年！家人欲承繼遺產申死亡宣告　1原因被駁回

失聯超過30年，也不代表已經死亡！台灣1名25歲女子大約33年前赴美讀書，之後音訊全無，父母近年先後過世並留下遺產，其他家人因無法與該名女子取得聯絡，無法辦理繼承遺產程序，所以向法庭為她申請死亡宣告。法官審理後，認為失聯女是有目的離開台灣，難以因為她沒有聯絡親屬就認定已經死亡，故駁回相關申請。



25歲洪姓女子於1991年8月出境，前往美國攻讀碩士，之後沒有再和父母保持聯絡。（AI生成圖片）

1991年8月出境 沒有再聯絡家人

台媒於今年6月報道，案件在彰化地方法院審理，25歲洪姓女子於1991年8月出境，前往美國攻讀碩士，之後沒有再與父母聯絡。其父母隨後賣掉台北寓所，舉家移居到彰化，母親協助洪女遷移戶籍，後來洪父過世，洪女的胞弟詢問母親是否要聯絡姊姊，但洪母表示已經找不到女兒。洪母於2024年去世，留有數筆存款，由於洪女不知所終，洪弟和其他家人無法辦理繼承遺產事宜。

家人申請死亡宣告

洪女的家人試過向北斗派出所申報失蹤人口，但洪女出境滿2年，沒有入境紀錄，加上戶籍已經遷出，所以警方無法受理。家人一致認為洪女生死不明超過33年，符合《民法》第8條「失蹤滿7年得宣告死亡」規定，所以向法院申請洪女死亡宣告。

法官駁回死亡宣告申請。（AI生成圖片）

法官認定女子當年有目的離台 駁回申請

但法官指出，死亡宣告影響失蹤人士權利，所以理應審慎處理，如果只是單純出境，抑或沒有和特定人士保持聯絡，在無其他證據下，難以認定失蹤。

法官翻閱其他資料，洪女沒有再入境紀錄或其他行蹤資料，其戶籍資料寫明「遷出國外」，其生活居住重心並非在台灣，但洪女當年前往美國留學屬於有目的離開，並非去向不明，申請人不了解洪女沒有和家人聯絡原因，就擅自認定失蹤或生死不明，所以法官駁回死亡宣告申請。

律師解釋可以照樣繼承遺產

有律師解釋，雖然法庭駁回死亡宣告申請，但家人仍可依照《民法》第1148條規定繼承遺產，並可以根據《民法》第1151條和第1164條等規定，向法院請求分割遺產，例如按人數平均繼承遺產。

（綜合）