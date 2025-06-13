館長大陸之行賺爆！「直播獲打賞金額」震撼台網民　頻道粉絲暴增

台灣百萬網紅館長（陳之漢）到對岸遊玩6天5夜，一路上花式吹捧，引來網友議論紛紛。



12日是旅程第三天，直播間依舊上萬觀眾收看，也有粉絲出手打賞，支持他所作所為，知名媒體人黃揚明統計他至今收到的贊助，總共近70萬台幣（約19萬港元）。

台灣網紅「館長」陳之漢10日以「和平大使」身份首次造訪大陸，展開為期6天5夜的上海參訪行程。（YouTube@館長惡名昭彰）

狂被路人認出求合照如巨星出巡 點圖放大看看館長的上海之旅：

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館長第一天開播就衝破30萬粉絲觀看，截稿時人數下降到5萬多，而媒體人黃揚明計算頻道收到的打賞，光是11日就有1421筆，換算約34萬台幣，10日是25.6萬，有日益回溫的趨勢，而截至12日下午2點，打賞金額已破9萬元，頻道訂閱人數也高速成長，2天就漲了8萬粉。

館長走在街上經常有粉絲與之合影，可見人氣之高，不過有網友懷疑他用錢買演員，他對此氣炸駁斥，強調一切真實呈現。

館長大陸遊直播話題不斷，首日一落地就稱讚機場廁所乾淨高級，再對酒店送餐機器人嘖嘖稱奇，反問：

台灣有嗎？

卻慘遭打臉。

此外，館長遊覽知名景點時，突然被一旁的民眾突問「你是哪國人？」，讓他氣到不想回答，情況十分尷尬。

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