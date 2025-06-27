中獎變中伏！銀行員工收公司內部「中獎電郵」　按連結慘喊後悔

使用公司電腦開啟詐騙連結可能影響甚深，所以要特別小心！近日有網民分享友人經歷，稱對方早前入職銀行業，竟收到公司內部傳送的「中獎電郵」，朋友信以為真點進郵件內的連結，結果發現「中計」！該封郵件其實是公司設計的釣魚電郵演習，以培養員工警覺性，而所有點開連結的員工都需要「再培訓」。有網民就分享指自己亦經歷過類似訓練，而當中有網民就指公司「試過出email話加人工，九成人中招」，網民則笑稱「難度極高」、「好陰濕」。



有網民稱從事銀行業的朋友收到公司內部傳送的「中獎電郵」，點進郵件內的連結才發現「中計」，原來郵件是公司的釣魚電郵，用以訓練員工警覺性。（AI生成圖片）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示有朋友新入職銀行業，上班約2星期後，收到由經理傳送的內部郵件通知，「話要送佢gift card（禮品卡）」。朋友不疑有詐，興奮點開連結「就中咗計」，結果「被迫上多個睇片online course（網上課程）」。

「假中獎、真中計」訓練員工

樓主解釋，原來該封郵件其實是入職訓練的其中一環，以釣魚電郵演習培養銀行職員警覺性，「測試你會唔會唔夠謹慎，亂撳開啲link（連結）」，只要點開就要再進行培訓。

樓主建議網民參考：培養父母警覺性

樓主覺得事件好笑又實用，更建議網民「我覺得大家可以參考呢個思路，培養父母嘅警覺性，等佢哋唔好再上詐騙集團嘅當」。

樓主分享朋友下場，因為他大意點開了連結，於是要再進行培訓。（示意圖，非當事人，GettyImages）

「這款」釣魚電郵難度極高？

大批網民都覺得樓主友人的經歷甚是有趣，而當中也有不少人有類似經歷，亦曾收過公司的「釣魚電郵」，「舊公司試過送Starbucks coupon（星巴克優惠券）同扮CEO出email（電郵），又係海量人中招」、「公司成日都有，有同事中過幾次俾HR出warning（警告信）」。其中有人更表示「之前間公司試過出email（電郵）話加人工，九成人中招」，令很多網民笑言「難度極高」、「好陰濕」，打趣說「講到咁好難唔開」。

（Threads）