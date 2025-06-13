居屋悲歌｜港男為「優先揀樓」生仔　力數5大問題斥騙局：被玩殘

【居屋2025／居屋2024／觀塘安柏苑／東涌裕興苑／啟德啟盈苑／屯門兆湖苑／油塘高曦苑／揀樓／家有初生優先選樓計劃】2024年攪珠的「居屋2024」正在發售，但透過「家有初生優先選樓計劃」優先「揀樓」的港男因未能選到心儀市區單位，於討論區發文力數5大問題，斥責被政府及房屋署「玩殘」，「為咗層樓我連仔都生埋……點知真是一個天大嘅笑話，政府同房署真係玩晒我哋呢班苦主！點買啊？」。



帖文引來網民熱議，大部份都不認同樓主所說，「X你咪唔好買囉，畀得幾廿萬有間屋仲想點」、「發窮惡？」、「用社會資源喺到厭三厭四，送埋半山畀你住好冇」。也有人為樓主小孩感到可悲，「生仔為抽居屋？黐X線，邊有人咁onX」、「個細路咁樣出世真係好可悲」。



居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，啟德啟盈苑有1,736伙。(政府新聞處圖片）

2024年攪珠的「居屋2024」，發售單位包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，以市價七折出售，售價143萬至467萬元，目前正在「揀樓」發售。

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港男為居屋「優先揀樓」生仔卻不似預期

不過該港男於連登討論區以「X你呢期居屋真係onXX」為題發文，指2年前為了「單位大啲」、「近市區」，於是「生仔」趕上「家有初生優先選樓計劃」購買居屋，沒想到不似預期，「我連仔都生埋……收到抽籤號碼嗰陣，條數計過，覺得大單位定中單位都好有機！點知真是一個天大嘅笑話，政府同房署真係玩晒我哋呢班苦主！」。

2024年攪珠的「居屋2024」正在發售。（示意圖，非當事人／資料圖片）

樓主憶述，居屋開賣第3天，他收到房屋署信件指「有份揀樓」，隨即開心到上網找居屋「揀樓」攻略，「研究點揀最好，點樣拎個靚位」，詎料到他「揀樓」時，市區單位「家有初生優先選樓計劃」配額早已用完，他只能選擇偏遠或非市區單位，批評「得返啲東涌、屯門、安達臣嘅樓！X你個街，話好的市區靚樓呢？話好的優先揀樓呢？全部都同我講冇我份！為咗層樓我連仔都生埋，仲要我揀屯門？你係咪黐線呀，政府？」。

居屋2024揀樓次序：

居屋2024揀樓次序。（房委會網頁）

居屋2024「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」配額：

居屋2024「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」配額。（房委會網頁）

列5大問題斥「居屋家有初生優先選樓計劃」是「騙局」

樓主又列出5大問題，形容「優先揀樓」是「大騙局」，包括「靚盤無份」、「多數偏遠盤」、「揀樓流程亂」、「交通費貴過租樓」、「等候上樓時間長」。

居屋揀樓問題1：靚盤無份

樓主稱，「靚盤」早已被「高分人士」及「白表大戶」選走，到「家有初生優先選樓計劃」申請者「揀樓」時已無法購買「靚盤」，「點會留低靚位畀我哋呢啲『家有初生』嘅苦主？」。

居屋揀樓問題2：多數偏遠盤

樓主續說，居屋大多屬於「偏遠盤」，「市區盤」比較少，「佢哋成日話有幾多幾多單位，實際上好多係偏遠盤，市區盤少得可憐，分分鐘得嗰十幾個單位喺市區，仲要俾人搶晒！」。

樓主批評市區樓盤太少。（示意圖，非當事人／資料圖片）

居屋揀樓問題3：揀樓流程亂

樓主形容「揀樓流程亂過亂葬崗」，「通知你揀樓嗰陣唔講清楚額度用晒，仲要你白行一趟，X街，係咪專登想我哋空歡喜一場？」。

居屋揀樓問題4：交通費貴過租樓

樓主稱，居屋屯門、東涌等「偏遠盤」，生活上要支付大筆交通費，「交通費貴過租樓，返工返到X街，呢啲係咪真心幫人？」。

居屋揀樓問題5：等候上樓時間長

樓主表示，「揀完仲要等幾年先有樓住，其間地價、樓價又升，仲要畀貴租住劏房，等到你懷疑人生！政府同房署真係玩晒我哋，X，連仔都生埋仲畀你玩到咁？」。

樓主批評居屋「優先揀樓」是「騙局」。（資料圖片）

網民批港男不知足：有得揀仲嫌三嫌四

然而樓主言論未獲網民支持，反被「圍攻」，「身在福中不知福」、「X你咪唔好買囉，畀得幾廿萬有間屋仲想點」、「交通費貴過租樓？你下下搭的士？」、「發窮惡？」、「個個都要靚嘅位，邊個要啲唔靚嘅位？你唔要總有人要」、「有得揀仲嫌三嫌四，唔好要囉」、「用社會資源喺到嫌三嫌四，送埋半山畀你住好冇？」。

也有人為樓主小孩感到可悲，「生仔為抽居屋？黐X線，邊有人咁onX」、「個細路咁樣出世真係好可悲」、「為咗層樓生仔？政府有話包市區大單位？」。