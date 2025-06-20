看書眼睏看手機精神？醫生拆解大腦反應　分享3招取得平衡睡好覺

很多人看書就會想睡覺，但看手機卻精神奕奕，台灣1名醫生解釋其實是正常現象，當閱讀書本時，特別是內容比較枯燥或需要深度思考，大腦會進行大量認知加工，形容是「腦力馬拉松」，需要高度專注力和認知負荷，逐漸釋放「疲勞信號」；相反手機內容「往往以碎片化、視覺化的形式呈現」，加上充滿了即時反饋和刺激，大腦釋放多巴胺（Dopamine），讓人感到愉悅，所以不感疲倦。該醫生提出3種方法，讓大家在閱讀和看手機之間取得平衡，同時睡得安穩。



讀書時大腦需要不斷分析、理解和記憶，加速腺苷酸的生成，當腺苷酸累積到一定程度，大腦就會啟動「省電模式」，用睡意來提醒休息。（AI生成圖片）

書本好像「催眠大師」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其facebook專頁表示，書本好像「催眠大師」，手機卻像「提神咖啡」，一旦讀書就想睡，其實是大腦「省電模式」啟動︰

1. 腺苷累積

科學家發現，當大腦長時間處於高度活躍狀態時，就會產生一種叫做腺苷酸（Adenosine）的物質，腺苷酸就像大腦「疲勞信號」，逐漸累積下，抑制神經元的活動，令人感到疲倦。讀書時大腦需要不斷分析、理解和記憶，加速腺苷酸的生成，當腺苷酸累積到一定程度，大腦就會啟動「省電模式」，用睡意來提醒休息。

長時間維持高強度專注，會讓大腦感到疲勞，導致專注力下降，大腦基於本能尋求放鬆，睡眠就是最好的休息方式。（AI生成圖片）

2. 專注力耗竭

人類專注力非常有限，當大家專注於閱讀時，大腦的前額葉皮質和興奮調節區域會被激活，長時間維持高強度專注，會讓大腦感到疲勞，導致專注力下降，大腦基於本能尋求放鬆，睡眠就是最好的休息方式。

3. 環境與情緒

讀書的環境會導致睡意，一旦光線昏暗，眼睛需要更加努力才能看清文字，加劇眼睛和大腦的疲勞。如果對閱讀內容缺乏興趣，抑或本身處於壓力和焦慮的狀態，大腦就會更加容易感到疲倦，進而引發睡意。甚至有研究指出，閱讀是一種「主動注意力」的活動，需要大家主動付出努力進行理解和吸收，和「被動接受資訊」的體驗完全不同。

手機內容充滿即時反饋和新奇刺激，每滑動一下、每按一個讚、每收到一個通知，大腦都會釋放多巴胺，讓人感到愉悅，難以入睡。（AI生成圖片）

手機像「提神咖啡」

和閱讀相比，使用手機卻令人精神奕奕，甚至愈滑愈興奮，全因手機帶來多面刺激：

1. 多巴胺狂歡

手機內容特別是社交媒體、短片和遊戲，充滿即時反饋和新奇刺激，每滑動一下、每按一個讚、每收到一個通知，大腦都會釋放多巴胺（Dopamine），多巴胺是一種讓人感到愉悅和獎勵的神經傳導物質，讓人產生「上癮」般的快感，促使大家不斷想要接收下一個刺激，「這種持續的興奮感，就像給大腦打了一劑強心針，讓它很難進入休息狀態」。

手機藍光持續照射，令到大腦誤以為仍是白天，從而抑制褪黑激素的釋放，令人難以入睡。（AI生成圖片）

2. 被動式吸收

手機內容和深度閱讀不同，手機內容「往往以碎片化、視覺化的形式呈現」，大家是「被動」接受資訊，包括快速瀏覽。這種「被動注意力」不需要大腦付出太多努力，認知負荷較低，所以比較不容易感到疲勞。

3. 藍光作祟

手機螢幕發出的藍光影響睡眠，藍光屬於短波長光線，會抑制大腦的褪黑激素（Melatonin）分泌。褪黑激素調節人體睡眠，夜晚光線變暗時，褪黑激素會自然分泌，令人產生睡意。但手機藍光持續照射，令到大腦誤以為仍是白天，從而抑制褪黑激素的釋放，令人難以入睡。

選擇一個光線充足、安靜舒適的環境來閱讀，如果內容較難，讀25分鐘、休息5分鐘，讓大腦有喘息的機會。（AI生成圖片）

分享3招協助入睡

有國際期刊指出，藍光雖然會抑制人體褪黑激素的分泌，但其實「電子產品上內容的吸引力才是真正延遲入睡的關鍵」，相關內容帶來的精神刺激會讓大腦無法放鬆。黃醫生分享3招，希望大家好好入睡︰

1. 睡前遠離藍光

如果想睡個好覺，睡前1小時盡量避免使用手機、平板電腦等會發出藍光的電子產品。

2. 為閱讀創造儀式感

選擇一個光線充足、安靜舒適的環境來閱讀，如果內容較難，讀25分鐘、休息5分鐘，讓大腦有喘息的機會。

3. 選擇適合內容

如果發現一讀書就想睡，抑或書本內容太枯燥、挑戰性太高。可以嘗試從自己感到興趣、比較輕鬆的讀物開始，慢慢培養閱讀習慣。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）