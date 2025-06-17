9歲男童騎豬上學！1分鐘到校　影片瘋傳爆紅　網民讚：真生態交通

這種交通工具，真是有錢都買不到！巴西1名9歲男童自小熱愛與動物為伍，更自學馴豬技巧，現時每天都「騎豬上學」，只需1分鐘即可到校。男童母親經常在社交平台分享兒子騎豬的影片，令他在網絡爆紅，擁有多達126萬名粉絲。男童亦自豪地表示，騎豬訓練幾乎已經完成，未來將計劃訓練更多動物，有網民因而驚歎「這才是真正的生態交通工具」。



巴西有男童馴豬有道，每天騎豬上學影片於網絡上爆紅。（IG影片截圖）

綜合外媒報道，巴西東北部的吉拉烏杜蓬西亞諾（Girau do Ponciano）鄉村地區，9歲男童羅查（Gutinho Rocha）自小熱愛和動物為伍，年紀輕輕便自學了馴豬技巧，目前已經能獨自、且熟練地騎着自家名為「Foguete（葡萄牙語意指火箭）」的母豬上學去。

母親分享兒子「騎豬上學」影片爆紅

羅查的母親寶拉（Ana Paula）不時在Instagram帳號「gutinho_rochaofc」分享兒子騎在「火箭」背上的影片，只見羅查戴着頭盔，沿着泥濘小路極速前往學校，她曾於帖文笑稱「下午1時要到學校，我12時59才出門」，可見「火箭」奔跑速度驚人。

男童每天都騎豬上學，1分鐘即可到校。（IG影片截圖）

男童每天都騎豬上學，1分鐘即可到校。（IG影片截圖）

男童戴着頭盔並騎在母豬背上，沿着泥濘小路前往學校。（IG影片截圖）

男童戴着頭盔並騎在母豬背上，沿着泥濘小路前往學校。（IG影片截圖）

擅長駕馭動物 包括騎驢、家牛

寶拉透露兒子一直都很喜歡動物，「他的哥哥們以前放牛時會騎着動物，他也一直說自己想成為騎手」。而羅查果然是有馴獸天賦，事關寶拉育有4名孩子當中，只有羅查最擅長駕馭動物，又稱「『火箭』只讓他騎，其他人都騎不了」。值得注意的是，羅查並不是只會駕馭豬，亦會騎驢、牛，與狗狗互動亦默契十足。

羅查不只會駕馭豬，亦會騎驢、牛。（IG影片截圖）

羅查不只會駕馭豬，亦會騎驢、牛。（IG影片截圖）

羅查不只會駕馭豬，亦會騎驢、牛。（IG影片截圖）

男童自小喜歡和動物為伍，未來將計劃訓練更多動物。（IG影片截圖）

網民驚呼：真正生態交通工具

目前羅查的Instagram帳號擁有近126萬粉絲，平日主要是兄弟們幫忙拍攝影片，寶拉則負責管理帳號。羅查接受媒體訪問時自豪表示，「『火箭』幾乎訓練完畢」，未來將計劃訓練更多動物，有網民因而驚呼「這才是真正的生態交通工具」。

（綜合）