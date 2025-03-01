重改考試時間未獲通知！印度大學生險遲到　坐滑翔傘成功趕抵考場

為了考試，居然出動滑翔傘作交通工具？印度有大學取消考試後又重新安排時間，但有學生未接獲通知，至考試前15分鐘才接到同學來電，驚悉即將錯過考試，加上當時路面因有施工而堵塞，若開車前往至少需要30分鐘，故求助滑翔傘教練，最後只用了5分鐘便順利抵達考場。



相關片段於網上瘋傳，當地有國會議員讚揚他決心，又有網民對事件表示驚歎，「他的名字應該被添加到世界紀錄中」。不過警方事後回應，旅遊旺季出現交通堵塞是常有的事，而事發當天未接獲交通異常擁擠情況，猜測片段只是噱頭而已。



印度有大學生不想遲到錯過考試，決定坐滑翔傘飛抵考場。（X影片截圖）

學校曾取消考試 重新安排時間卻未獲通知

綜合印度媒體報道，事發於當地馬哈拉施特拉邦的潘奇加尼鎮（Panchgani），19歲男大學生馬漢德（Samarth Mahangde）當時正於果汁檔忙於服務遊客，突然接到朋友致電，詢問他為何還沒抵達考場，才驚悉自己即將錯過考試。原來學校早前曾取消考試，之後又重新安排時間，但馬漢德卻未有接獲通知，故對當天考試一事毫不知情。

大學生求助滑翔傘教練 盼坐滑翔傘趕赴考場

由於馬漢德平日都是坐車前往學校，但當天事出突然，加上考試將在15分鐘後開始，路上又因有道路施工嚴重堵塞，若然開車前往至少需要30分鐘，他於是向滑翔傘高手耶瓦勒（Govind Yewale）求助。雖然被責備一頓，但耶瓦勒最終還是決定幫助他，同時派人立刻去馬漢德家中幫助取回准考證，以及其他重要物品。

19歲男大學生馬漢德（Samarth Mahangde）。（網上影片截圖）

僅用5分鐘 飛抵距離15公里外考場

網上流傳片段可見，馬漢德繫上安全帶，並坐上滑翔傘，在眾人圍觀下飛往距離有15公里以外的考場。幸好，馬漢德只用了5分鐘便抵達考場附近，他指「當時考官正在分發試卷，但我還是被允許進內」，對於沒被「排除在外」感到高興。

馬漢德繫上安全帶，並坐上滑翔傘。（X影片截圖）

馬漢德繫上安全帶，並坐上滑翔傘。（X影片截圖）

他在眾人圍觀下，飛往距離有15公里以外的考場。（X影片截圖）

家境清貧 「邊讀書邊工作」助減輕負擔

馬漢德事後接受媒體訪問指，他為希瓦吉大學（Shivaji University）的商學院學士一年級生，為了減輕家中負擔選舉半工讀，強調「我的教育亦同樣重要」。

馬漢德為了減輕家中負擔，需要邊讀書邊工作。（網上影片截圖）

片段瘋傳引迴響 趕赴考場決心獲讚

馬漢德坐滑翔傘飛抵考場片段於網上瘋傳，有當地國會議員讚揚他決心，「我喜歡這個故事！這位學生的決心確實鼓舞人心，祝他取得更大的成功！」，又有網民對事件表示驚歎，「他的名字應該被添加到世界紀錄中」。

警方指當天道路無堵塞 質疑事件真偽

事件引來民眾關注旅遊景點日益嚴重的交通問題，而當地警察局局長謝赫 (Samir Shaikh) 事後澄清，在旅遊旺季出現交通堵塞其實是常有的事，但事發當天沒有接到交通異常擁擠情況出現，暗示片段或許只是社交媒體上的噱頭而已。

（綜合）