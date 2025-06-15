男子除草後手長恐怖水泡！極痕且會移動　專家：感染寄生蟲患這病

手上的水泡竟會移動？泰國有男子在網上發文，稱日前戶在外除草後手部痕癢難耐，隔天發現長出來的紅色水泡，而且竟然會「移動」，水泡部份呈長條形交疊，部份是飽滿的水泡粒，畫面非常惡心。



當地專家指，這名男子是患了「皮膚幼蟲移行症」，很可能接觸了受貓狗糞便污染的泥土，從而感染了鉤蟲幼蟲，會造成劇烈痕癢，建議要立即求醫。



泰國1名男子在戶外除草後手部痕癢，生出大量恐怖水泡。（AI生成圖片）

除草後手部痕癢生水泡

泰媒報道，6月13日泰國有男子在社交平台上傳手部照片，只見他的手出現許多充滿膿液的透明水泡，部份是長條長條型交疊。他透露當日在戶外除草後，晚上回家感覺手部皮膚極其痕癢，隔天醒來時發現水泡在移動。

泰國1名男子在戶外除草後手部痕癢，生出大量恐怖水泡。（網上圖片）

泰國1名男子在戶外除草後手部痕癢，生出大量恐怖水泡。（網上圖片）

泰男隔天發現手部長出的水泡竟然然會「移動」。（網上圖片）

患「皮膚幼蟲移行症」 會極度痕癢

素羅娜麗科技大學（Suranaree University of Technology）寄生蟲病研究中心助理教授拉塔納皮通（ Natthakaphat Rattanapitoon）指出，男事主患了「皮膚幼蟲移行症」（Cutaneous Larva Migrans），該症狀是由鉤蟲幼蟲引起，多數是巴西鉤蟲或犬鉤蟲。人類可通過接觸動物糞便污染的泥土或沙子而感染，例如貓狗的糞便，鉤蟲幼蟲侵入皮膚內。

拉塔納皮通指，患者會出現紅腫呈彎狀的皮疹，鉤蟲幼蟲會在皮膚下移動，可能每天移動1至2厘米，不會構成生命危險，通常2至8周內會自行痊癒，建議患者求醫接受治療紓緩痕癢，因為皮疹移動時會引起劇烈痕癢，在晚上尤其嚴重。

（綜合）