美女嘴唇打透明質酸　過敏腫如孖潤腸險毀容　網民讚顏值高不必整

做任何醫美或微整形前要考慮清楚風險！泰國1名美貌女生日前在社交平台上傳震撼照片，引起當地民眾關注，事緣她2年前貪靚注射透明質酸（玻尿酸）後嘴唇出現嚴重過敏，腫成超級「孖潤腸」險毀容，事後她要注射抗生素及其他藥物，嘴唇花2周才恢復正常。樓主提醒女生追求美貌時要注意風險，又指自己不會再注射任何填充劑，事件在當地熱議甚至獲電視台採訪，不少網民認為女事主本身顏值已很高，不需再微整形。



梅納魯吉分享2年前在嘴唇打透明質酸，嘴唇過敏腫成巨形「孖潤腸」的慘況。（fb圖片）

貪靚嘴唇打1cc透明質酸出事

泰國女網民梅納魯吉（Kittiya Menaruji）日前在社交平台分享微整形事故經歷，公開數張雙唇嚴重腫脹變成「孖潤腸」，術後淚流滿面的照片，她為了更美麗的五官，2年前在臉上注射透明質酸，全部劑量只有1至2立方厘米（cc，下同）。她首次在下巴注射了1cc，注射後出現腫脹，以為是正常反應。第二次在3個部位注射合共4cc，分別下巴1cc，臉頰2cc、嘴唇1cc，其中嘴唇嚴重過敏。

梅納魯吉分享2年前在嘴唇打透明質酸，嘴唇過敏腫成巨形「孖潤腸」。（fb圖片）

梅納魯吉當時以為是醫生和診所的問題，事後才發現是自己過敏。（fb圖片）

醫生安排梅納魯吉注射抗生素及藥物5天，她的臉和嘴唇才慢慢消腫。（fb圖片）

醫生安排梅納魯吉注射抗生素及藥物5天，她的臉和嘴唇才慢慢消腫。（fb圖片）

嘴唇腫痛如火燒

梅納魯吉稱「過了2年，我想分享這段經歷，人生差點因追求美麗而崩潰」，她嘴唇只注射了1cc透明質酸，腫得像被火燒一樣，而且痛得要命，心中悔不當初，當時不停責罵醫生和診所，事後才知道是自己過敏。

梅納魯吉不時分享日活照，分享事件是提醒女網民做醫美或微整形前要先做好功課。（fb圖片）

梅納魯吉不時分享日活照，分享事件是提醒女網民做醫美或微整形前要先做好功課。（fb圖片）

不少網民認為梅納魯吉本身顏值高，不必冒險微整形。（fb圖片）

不少網民認為梅納魯吉本身顏值高，不必冒險微整形。（fb圖片）

連續5天打抗生素及藥物治療

翌日醫生即安排梅納魯吉連續5天注射抗生素及其他藥物，花了1周時間消腫，要2周才恢復原貌，但仍感覺皮膚變得繃緊。梅納魯吉透露，她其實在不同的診所經不同醫生之手，注射過3種不同品牌的填充劑，每次都過敏，所以不會再碰，以免真的毀容，又建議女網民為追求美貌而微整形前也要考慮清楚，要先做好功課，尤其是檢查身體會否對某些液體成份過敏。

不少網民認為梅納魯吉本身顏值高，不必冒險微整形。（fb圖片）

不少網民認為梅納魯吉本身顏值高，不必冒險微整形。（fb圖片）

網民讚本身顏值高

梅納魯吉又解釋，過敏和感染是不同情況，出現過敏可以治癒，但她事後已不想再碰填充劑類的醫美項目，而女生微整形出現狀況後，最好馬上求醫，如果先告訴朋友和家人，親友的議論可能令情緒更低落。

帖文引來關注，甚至有當地電視台為此採訪梅納魯吉。網民均認為她本身顏值很高，不必再微整形，又希望她公開使用過的填充劑品牌。

（綜合）