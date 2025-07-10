淫男向女友稱「想性侵你妹」　她偷拍7歲妹裸體獻上　情侶齊捱告

智障人士判斷能力不足，容易被人利用，但犯罪後亦可能會被判刑受罰。台灣新北1名男子與有中度智能障礙的女子交往，淫男竟然向女友表示「想要X（性侵）你妹」，女友竟按照對方要求，拍攝年僅7歲胞妹在浴室洗澡的影像、胞妹在房間內裸露下體的照片，繼而傳送給男友。



案件曝光後，法官認為女被告應能自行判斷，知道不可拍攝兒童性影像，裁定2項「拍攝兒童性影像」罪名成立，合併執行2年有期徒刑，緩刑2年，男友犯案部份仍在審理中。



女被告拍攝7歲胞妹在浴室洗澡的情況，分別有影片和4張照片，更趁胞妹在房內裸露下體之際，她亦拍攝1張照片。（AI生成圖片）

變態男傳訊息︰想要X你妹

台媒於今年6月報道，涉案情侶交往後，變態男看上女友年僅7歲的胞妹，不但向女友傳送訊息表示「想要X你妹」，而且要求她拍攝胞妹的性影像，女方於是照做。2022年11月1個下午，女被告拍攝胞妹在浴室洗澡的情況，分別有影片和4張照片，更趁胞妹在房內裸露下體之際，她亦拍攝1張照片，繼而透過通訊程式Messenger傳送給男友觀看。

女被告律師請求輕判

案件事後曝光，排期在新北地院進行審理，涉案情侶一起捱告，女被告的律師表示，她有中度智能障礙，無法拒絕男友要求因而犯案，當中有同情之處，希望法官輕判。

女被告至今未能取得胞妹原諒。（AI生成圖片）

法官認為女被告有能力知道不可拍攝兒童性影像

但法官認為，女被告明知男友試圖性侵其胞妹，她卻按照對方要求拍攝影像，有機會令到男友將想法付諸實行，增加胞妹遭性侵風險。女被告至今未能取得胞妹原諒，法官無法同情其所作所為，加上女被告雖然是中度智能障礙人士，但她應知道不可以拍攝和傳送兒童的性影像。

女被告緩刑2年 男被告仍在接受審訊

法官考慮到女被告一時失慮犯案，而且認罪和沒有前科，裁定2項「拍攝兒童性影像」罪名成立，合併執行2年有期徒刑，緩刑2年，提供100小時義務勞務工作，女被告亦要接受2場法治教育課程，案件仍可上訴，至於涉案男友部分仍在進行審理。

（綜合）