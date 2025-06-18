媽媽變人肉沙包！逆子持棍暴打母親致全身傷　辯稱：是她自己打

台灣發生家暴案件。新北汐止1名逆子經常毆打母親，法庭因而頒下保護令，禁止逆子再度接近母親，但他無視保護令，因「家務瑣事」而大發雷霆，手持木棍狠打母親，導致母親手腳多處受傷，倉皇逃到社區地下室向保安員求救報警，逆子事後被控違反保護令及傷害直系血親罪名。



許男持棍暴打陳姓母親。（AI生成圖片）

法庭頒布保護令 禁止接觸2年

台媒於6月報道，許姓男子因有家暴紀錄，陳姓母親2023年1月向士林地院申請保護令，並獲得批准，法院禁止許男以任何形式騷擾和接觸陳婦，為期2年。

逆子持棍暴打母親

豈料2024年11月14日傍晚6時許，許男遇到「家務瑣事」，繼而遷怒母親，在屋內持木棍猛打對方，陳婦左手臂、膝蓋、腳踝、大腿多處受傷。陳婦趁機逃到社區地下室向保安員求救，同時報警處理。

陳婦多處受傷。（AI生成圖片）

不肖子辯稱︰不知道母親怎麼自己弄傷

許男接受調查期間否認犯案，辯稱是自己遭到母親毆打，但「不知道她怎麼自己弄傷的」，但士林地檢署翻查驗傷報告和保護令等資料，沒有接納許男口供；許男觸犯《家庭暴力防治法》第61條「違反保護令」，地檢署同時根據《刑法》第277條和第280條（傷害尊親屬加重）起訴他。

（綜合）