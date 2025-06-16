沙田超市女子徒手開榴槤只看不買　街坊指職員懶理：一周見兩三晚

榴槤屬貴價水果，一但果殼爆開了可能要降價出售。惟最近有沙田第一城的街坊於網上發文，表示經常在屋苑內見到1名中年女子在超市內揀選榴槤，但對方每次都是，徒手打開不同榴槤，看了一看又不買，曾有客人向超市職員反映情況，但卻沒有理會或阻止，讓樓主不禁大嘆：「點解有咁嘅人？」



有沙田第一城的街坊在網上發文，表示經常在屋苑內見到1名中年女子在超市內揀選榴槤，但對方每次都是，徒手打開不同榴槤，看了一看又不買。（Facebook圖片）

女子徒手擘開榴槤只看不買

該名沙田街坊在Facebook群組發文及上傳照片，稱自己經常都會在晚飯後散步，經常在第一城內的超市見到同1名女子走到榴槤區，「每次徒手搣開啲榴槤，唔啱就走」。樓主續指，曾有職員叫該女子購買已開的榴槤，「佢話唔鍾意開咗」，經常只打開榴槤後卻不買。樓主又稱，過去有客人向超市職員反映情況，但都沒有正視問題。

榴槤屬貴價水果，一但果殼爆開了可能要降價出售。。（資料圖片）

樓主稱1周見涉事女子兩、三次

樓主在帖文慨嘆該女子沒有公德心，指「一星期佢搣咗幾多個（榴槤）呢？」、「我一星期見佢二、三晚」，而拍照當天，該女子已打開3個榴槤，最後全數沒有購買。

網民炮轟女子缺德

帖文引來大批網民留言，紛紛批評該女子缺德，「佢真係好無良喎」」、「原來可以就咁揻開㗎⋯⋯」，有人則質疑超市職員為何沒有阻止，擔心若有其他客人不知情，便買了沒有包裏好的榴槤，「自私！ 冇公德心！ 唔明超市容忍佢」、「嘩，開到咁大，咁多都冇嘢包住㗎？勁污漕囉」、「人無恥便無敵，點解而家啲人咁羞家，成個開過睇又唔買，返落去咪好多菌囉，下一個唔知買咗咁點啊」。