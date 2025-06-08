帶榴槤搭巴士！車長請乘客落車：會影響我揸車　阿姐聲援車長獲讚

帶榴槤搭巴士會被請下車？香港網絡日前流傳影片，有巴士乘客指車長要求帶榴槤的乘客下車，並大呼「有榴槤味會影響到我揸車」，結果引來車上乘客討論，有男乘客質疑「榴槤都唔係臭㗎」，惟引來多名女乘客反駁，最後更被1句「秒殺」。



影片在社交平台引起熱議，有網民不滿車長做法，指法例未有明確規定不准帶榴槤搭巴士。但許多網民，甚至是榴槤愛好者都認同車長有權請該乘客下車，又指妨礙到車長駕駛的事可免則免，而且榴槤未徹底密封，部份人會「反胃作嘔」，又大讚聲援車長的女乘客「阿姐一矢中的」。



社交平台流傳影片，指有巴士車長請猜榴槤的乘客下車，形容榴槤的氣味會影響到他駕駛。（影片截圖）

車長不滿：榴槤味會影響到我揸車

香港社交平台流傳影片，攝於巴士下層車廂，當時應正在停車上落客，發帖女生在帖文指，車長要求「帶榴槤嘅乘客落車」，並大呼「有榴槤味會影響到我揸車」，有操普通話乘客亦表示不滿，質問「誰帶榴槤的要下車？」。

社交平台流傳影片，指有巴士車長請猜榴槤的乘客下車，形容榴槤的氣味影響到他駕駛。（影片截圖）

車上乘客討論車長的決定，有男乘客龍為榴槤不臭。（影片截圖）

大叔說法引起其他乘客不滿，指「有啲人唔食得唔聞得」、「咁人哋係唔聞得嘛」。（影片截圖）

乘客聲援：影響佢揸車，危險呀

片段所見，有女乘客指「司機唔聞得，影響佢揸車，危險呀」，另一名男乘客表示不解，「榴槤都唔係臭㗎」、「我唔食得，但我聞到好香」，此話一出多把聲音「疊聲」回應，「有啲人唔食得唔聞得」、「咁人哋係唔聞得嘛」。為車長解釋的女乘客指：「咁佢（車長）暈，佢揸車你驚唔驚先？」男乘客未能反駁，只好說：「咁得啦。」影片就此作結。

有女乘客反問：「佢（車長）暈，佢揸車你驚唔驚先？」（影片截圖）

網民指法例未列明巴士禁帶榴槤

帖文引起討論，並被轉載至facebook等平台，有網民不滿車長做法，「法例冇話唔得就即係得，就咁話厭惡性，其實冇定義，你話唔鍾意，亦都有好多人好鍾意，咁樣對正方反方都係唔公平」、「咁真係九巴要有條例規定先得喎」、「以後有臭孤嘅人都唔准搭巴士囉」。

網民大讚女乘客一矢中的

然而，大批網民卻支持車長，「最近搭咗幾次巴士，啲阿姐都買咗啲榴槤帶上車，嗰陣味臭到超強烈……我又係唔聞得， 會好頭痛同會開始想暈，所以呢個巴士司機可能真係唔舒服」、「好心食榴槤嘅人就去搭的士啦」、「可以學習東南亞國家一刀切，禁止榴槤上交通工具同酒店」、「真係有朋友唔聞得榴槤，聞到會反胃作嘔」、「包好啲，少少味我相信冇人話」。部份人又指該名阿姐乘客已說出重點，「呀姐一矢中的，咁佢暈揸車，你驚唔驚先」、「聽完駁唔X到」、「阿姨講得又有道理，影響司機揸車」。

不少網民指，部份人聞到榴槤氣味會「反胃作嘔」。（資料圖片）

網民又提到據《公共巴士條例》，車長可以拒絕准許其有合理因由相信攜帶着危險性或厭惡性物品的人登上巴士、乘客亦不應妨礙巴士司機或分散他們的注意力。

有榴槤愛好者也支持車長決定，認為如果要帶榴槤坐公共交通工具應徹底密封。（資料圖片）

榴槤愛好者：密封好佢為己為人

不少榴槤愛好者也認為，如果要帶榴槤上巴士一定要徹底密封好，「其實唔係唔畀榴槤坐巴士，係應該要包好佢囉」、「我鍾意食，但係巴士小巴焗住真係會臭到想嘔」、「希望好多買咗榴槤嗰啲乘客搭公共交通工具時密封好佢啦！為己為人呀」。

（綜合）