成人片女模遭肢解燒屍！前男友被加刑　死者兒子1句回應令人心酸

意大利2022年發生的一宗駭人肢解案有新發展！26歲成人影片女模拍攝影片期間遭殺害，更慘遭肢解及燒屍，甚至被棄屍在山崖下。任銀行職員的兇手因有預謀殺人及非法處理遺體等罪，原被判處入獄30年，但至今年5月，控方以罪行有預謀及極其殘忍為由提出上訴要求加刑，兇手終被改判終身監禁。



成人影片女模卡蘿在2022年遭前男友殺害，更慘遭肢解燒屍。（網上圖片）

卡蘿的兒子在得知母親離世後曾表示：「我最怕有一天會忘記媽媽的樣子」，實在令人心酸。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為26歲成人影片女模卡蘿（Carol Maltesi），以藝名安吉（Charlotte Angie）拍攝多部成人影片，在OnlyFans網站上有不少粉絲，當時育有1名6歲兒子。

兇手疑因死者欲搬回與兒子同住動殺機

卡蘿生前透過OnlyFans平台與兇手達維德（Davide Fontana）相識，她曾表達想搬到維羅納與年幼兒子同住，而此舉動疑引發達維德失控。他在2022年初以拍攝成人影片為由，誘騙卡蘿前往租屋處，其間綑綁住卡蘿，使用鐵鎚狂襲她的頭部13下，再以利器割喉使她當場斃命。

兇手達維德承認與卡蘿性交後爭執，一時失控殺死對方。（網上圖片）

警方揭兇手為前男友

警方調查發現兇手與卡蘿關係密切，兩人曾是鄰居且曾經交往。達維德被捕後承認與卡蘿性交後爭執，一時失控殺死對方，為怕被揭發而燒毀卡蘿的臉，並把肢解碎屍藏在雪櫃裏兩個月，之後再以垃圾膠袋，將屍體棄置在帕利內迪博爾諾（Paline di Borno）山區的山崖下，警方於2022年3月21日接報在該處發現卡蘿遺體而揭發事件。

達維德原被判入獄30年，在今年5月改判終身監禁。（網上圖片）

兇手原被判囚30年 控方上訴改判終身監禁

至2023年6月，達維德因有預謀殺人與非法處理遺體等罪，被判入獄30年。不過控方認為其罪行具高度計劃性及殘忍，提出上訴加刑，雖然達維德表示願為案件付出代價，並對卡蘿的家屬及兒子致歉，但法院並有因此輕判，認定其行為難以原諒，至今年5月改判為終身監禁。據當地媒體報道，卡蘿的兒子在得知母親離世後哀痛地表示：「我最怕有一天會忘記媽媽的樣子」，令人心酸。