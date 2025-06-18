北上按摩見碰瓷！女子稱地滑跣斷腳索錢　港女：地下乾到行路有聲

店舖打開門口做生意，若然遇到有客人存心刁難，真的不幸！較早前有港女北上按摩，於店內直擊「碰瓷」事件，目睹有女子聲稱地下有水，導致她滑倒在地「跌斷咗隻腳」，但當職員想替對方叫救護車時，她就「扭扭擰擰又發癲，叫啲員工賠錢」，而樓主亦強調「明明個地下乾到拖鞋行路都有聲」。



事後有按摩師向樓主透露，店舖其實並非首次遇到有客人「屈錢」，「通常都係屈啲技師整傷佢哋，然後迫啲技師賠錢」。有網民覺得女子是存心「碰瓷」，質疑為博免單，「受傷第一件事唔係求醫，而係要錢嘅，一定係碰瓷，沒有例外」、「免單直接就蹦起來了」。



有港女北上揼骨按摩，直擊「碰瓷」事件。（《愛回家》劇照）

港人北上揼骨 按摩店直擊「碰瓷」事件

「無諗過第一次返大陸揼骨過夜，就親眼見證到大陸人碰瓷」，該直擊過程的港女在threads圖文並茂發帖，相中可見一名女子側身攤倒在地，左手拿着手機，周遭有疑似是店內職員正了解事件。

港女：地下乾到拖鞋行路都有聲

樓主交代事發經過，指女子當時聲稱地下有水，導致滑倒「跌斷咗隻腳」，不但要求職員賠錢，更揚言要控告涉事按摩店，「人哋話幫佢call白車，佢係咁扭扭擰擰，又發癲叫啲員工賠錢」。不過樓主同時強調，「明明個地下乾到拖鞋行路都有聲」，故揶揄「唔知係咪佢骨頭太脆弱，輕輕仆一仆就斷腳」。

按摩師透露：非首次遇客人「屈錢」

樓主續稱，其後有職員拿了枕頭給女子攤在地上，而女子同行朋友亦拿來2條毛巾，擔心對方攤在地上會着涼，但她之後因為要去按摩，故未知事件後續如何。樓主又稱，有按摩師向她透露，店舖其實並非首次遇到有客人「屈錢」，「通常都係屈啲技師整傷佢哋，然後迫啲技師賠錢」。

女子側身攤倒在地，聲稱地下有水，導致她滑倒「跌斷咗隻腳」。（threads圖片）

網民質疑博免單：就係想免費入去玩

許多網民都覺得女子是存心碰瓷，再趁機獲「免單」機會，「受傷第一件事唔係求醫，而係要錢嘅，一定係碰瓷，沒有例外」、「免單直接就蹦起來了」、「就係想免費入去玩」。有留言就笑稱可這樣反擊對方，「佢瞓喺度，咁咪行過俾佢撠低，碰上碰（瓷）」、「試下攞疊錢出嚟，睇下有無奇蹟出現」。

（threads＠kaying.jai）