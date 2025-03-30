碰瓷？荔枝角紅衣大媽馬路跳舞　懶理司機響咹　途人1句成功驅趕

「碰瓷」新招式？近日網上流傳一段影片，有紅衣大媽在荔枝角馬路中央、站在一輛私家車前跳「大媽舞」，阻礙私家車前進，司機一直響咹也未能趕走大媽，幸有港女經過拍片，叫喊斥責「有人碰瓷呀」，大媽才慢慢舞動回到路邊。



近日網上流傳一段影片，有紅衣大媽在荔枝角馬路中央、站在一輛私家車前跳「大媽舞」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽私家車前跳舞

有網民於fb群組「香港交通及突發事故報料區」發文指出，事發在3月26日，下午約2時15分，荔枝角麗新商業中心外。影片可見，有位穿紅衣紅褲的大媽站在光昌街馬路中，在一輛私家車前拿着手袋手舞足蹈，阻礙交通，司機一直響咹試圖趕走大媽未果，引來路邊途人關注。

大媽擋在私家車前跳舞。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽擋在私家車前跳舞。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽擋在私家車前跳舞。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

拍片者大叫「哇，碰瓷呀」，大媽看了看鏡頭。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

拍片者大叫：有人碰瓷呀

拍片者大叫「哇，碰瓷呀」，大媽看了看鏡頭，未有理會，繼續陶醉在舞蹈世界中，拍片者再大叫「有人碰瓷呀」。大媽隨後邊走邊跳回到路邊，私家車隨即駛走，大媽在路邊繼續舞動了一會兒才轉身離開，影片以拍片者一句「碰瓷呀，呢個女人」作結。

大媽繼續陶醉在舞蹈世界中。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

拍片者再大叫「有人碰瓷呀」，大媽邊走邊跳回到路邊。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽邊走邊跳回到路邊。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽邊走邊跳回到路邊。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

大媽在路邊繼續舞動了一會兒才轉身離開。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民斥責大媽行為

影片引來網民熱議大媽行為，留言指出「會唔會吸咗太空油？」、「知道俾人影就詐詐諦行返路邊」、「唔知砵佢一下會唔會成個彈起呢？」、「去錯地方跳大媽舞？」、「就有佢跳，唔信個大媽可以跳足全日」、「其實佢係唔係想攞過路錢？」、「想搵食唔係咁噃」、「又呢啲唔使返工呃人錢嘅大媽」。不過也有網民認為並非「碰瓷」，「似精神問題，唔係想碰瓷」。