馬騮撕爛「漁護署禁餵野生動物」橫額？網民爆笑：搞到佢冇啖好食

猴子的獨特表達不滿方式？網上近日出現1張趣緻照片，漁護署於郊野山徑欄杆掛上橫額，提醒行山人士勿「非法餵飼野生動物或野鴿」，否則可被處罰款或監禁。有行山人士經過時，剛好目擊有猴子站在撕爛了的橫額前，似是撕爛橫額表達不滿，場面十分搞笑，於是立即拍下照片分享。



網民紛紛笑言，「梗係啦搞到人哋冇啖好食，人哋仲唔撕X爛你張嘢」、「畀漁護署睇下野生靈長目動物的心聲」、「阻人搵食猶如殺人父母！」。亦有網民指出「根本無人餵，但被佢明搶」。



有猴子站在撕爛了的漁護署橫額前，似是撕爛橫額表達不滿，場面十分搞笑。（「綠洲 Oasistrek」Threads圖片）

香港行山路線資訊Threads專頁「綠洲 Oasistrek」日前分享該張趣緻照片，漁護署於郊野山徑欄杆掛上橫額，全句內容是「2024年8月1日起，非法餵飼野生動物或野鴿可被處定額罰款5,000元或者被檢控，最高刑罰為罰款100,000元及監禁一年」。樓主經過該處時，剛好目擊有猴子站在撕爛了的橫額前，當中「款」字被撕出1個大洞，看似是猴子撕爛橫額表達不滿，樓主配文笑言「佢好似有唔同意見」。

漁護署禁餵野生動物 馬騮疑撕爛橫額

帖文引來網民爆笑，表示「我好似聽到佢一邊講粗口，一邊撕爛張banner」、「而家搵食艱難，馬騮都反對」、「猴子猴孫都睇唔過眼」、「維護自己權益冇錯」、「其實佢乜都知，只係唔想返工先停止進化」。亦有人說「反對還反對，唔好搞破壞」。

漁護署不時於facebook專頁發文提醒市民，切勿餵飼野生動物。（漁護署fb圖片）

網民爆笑設計內心獨白：冇人餵我咪餓死

有網民甚至為猴子設計內心獨白，「你罰佢哋5000（元），又唔係畀返5000（元）我去買嘢食，有用咩」、「無人餵，你養我呀？」、「我哋利益受損」、「冇人餵我咪餓死」、「仲難聽過粗口」、「唔應該寫罰款，應該係獎勵，等我刪咗佢先，嚟緊仲唔fat fat」。