父親節粗心爸爸擔遮無遮幼子　新聞影片瘋傳笑爆網民：真係親生？

本港昨日（6月15日）在颱風天渡過父親節，風雨不斷下，市民出門都撐起雨傘擋雨。昨日無綫新聞1段天氣新聞引來網民熱議，有爸爸在街上拖着年幼的兒子在雨中行走，但粗心的爸爸竟然只將雨傘側重在自己身上，完全沒覆蓋到兒子頭頂，場面搞笑。



網民紛紛笑言，「父親節梗係遮父親先啦，兒童節咪遮返阿仔囉」、「仔：我真係你親生嘅？」、「爸爸：淋多啲水先會快高長大」、「阿媽喺電視見到，阿爸準備返屋企跪玻璃」、「唔怪之得話世上只有媽媽好」。



昨日無綫新聞1段天氣新聞拍到，有爸爸在街上「擔遮」時，粗心大意地完全忘記要將雨傘側向兒子那邊擋雨。（「無綫新聞」影片截圖）

颱風「蝴蝶」日前吹襲本港，帶來連日狂風驟雨。昨日無綫新聞1段天氣新聞拍到，有爸爸在街上「擔遮」時，記得要拖着年幼的兒子，卻粗心大意地完全忘記要將雨傘側向兒子那邊擋雨。

粗心爸爸擔遮忘記遮幼子

影片拍攝當時地面十分濕滑，明顯有下過雨，但未能看清雨勢，只見父子與前方兩名女子均有看向鏡頭，黑白間條衣女子十分開心地向鏡頭比V手勢，兒子則皺着臉容，沒有露出開心的情緒。

兒子當時皺着臉容，沒有露出開心的情緒。（「無綫新聞」影片截圖）

新聞影片瘋傳惹爆笑：好爸爸唔易做㗎

該段新聞引來網民瘋傳，Threads專頁「jojo__wu」截錄影片，配上「父親節，好爸爸的示範」、「好爸爸唔易做㗎」字句，又為可憐的兒子配上內心獨「Daddy，我濕晒啦」。

該段搞笑畫面播放時，記者旁白剛好說到「蝴蝶外圍雨帶亦間中影響本港，雨勢主要集中在新界，包括石崗、大埔等」，有網民就笑言「雨勢主要唔係集中喺新界，係集中喺個仔到」，引來其他網民大讚好笑，「睇到你講呢句我笑咗好耐，返唔到轉頭」、「貼堂兩星期」、「個仔叫新界」。

Threads專頁「jojo__wu」截錄影片，配上「父親節，好爸爸的示範」字句。（Threads截圖）

網民：應該直到阿媽睇新聞先會發現

其他網民則留言表示，「老竇知上鏡要型，但忘記個仔！」、「冇危險嘅時候，爸爸就係最大嘅危險」、「阿女係寶，阿仔仲行得走得就算啦」、「父母係真愛，細路只係意外」、「自小就訓練個仔，要經得起風雨、做人唔易呢個道理，睇到好感動」、「其實有冇人諗過根本冇可能同時拖住個細路同擔住把遮，根本唔順手」、「應該直到阿媽睇新聞先會發現」、「希望小朋友媽咪冇睇翡翠台」。

有網民笑言，「雨勢主要唔係集中喺新界，係集中喺個仔到」。（「無綫新聞」影片截圖）

網民：細個我爸拖住我，我成個人撞燈柱

有媽媽網民就無奈分享老公的「豬隊友」事蹟，「絕對係親生，我老公試過喺巴士上層抱住個仔等落車嗰陣，托高個仔轉姿勢，搞到個仔個頭撞到車頂，真係無言，神隊友唔多，至多係神經隊友呀」。

另有網民就分享童年被爸爸照顧的慘況，「我試過細個我爸拖住我，跟住我成個人撞燈柱」、「我老竇係擔遮擔到成日督到我個頭」。