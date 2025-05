英文奇葩翻譯！停車場「請拍八達通」譯成咁　網民笑：邊度搵章魚

不懂中文的外國人表示「黑人問號」!網上流傳1張英文翻譯問題,令人哭笑不得的照片,有港男駕車到荔枝角華荔邨,欲進入收費停車場時,發現入口八達通機貼了兩張「奇葩」英文翻譯告示,中文是「請拍八達通」,英文竟寫成「Please take a photo of the Octopus」,意思是「請拍攝1張八達通(亦可譯八爪魚)照片」。



網民紛紛慨嘆,「香港啲英文已經差到呢個地步」、「國際大都會啲英文搞成咁」,有網民笑言「邊度搵隻章魚嚟,呢個場咁難搞嘅」、「要入返街市搵八爪魚影相先走得」,甚至有人以香港人才懂的創意方式直譯,「正確係:Please du(嘟)your Octopus card」。



有港男駕車到荔枝角華荔邨,欲進入收費停車場時,發現入口八達通機貼了兩張「奇葩」英文翻譯告示。(fb群組「地板友 Flat Out Club」圖片)

該港男於facebook群組「地板友 Flat Out Club」發文揶揄,「都係Google嘅錯,我中文差,原來我英文更差,睇咗英文唔知點入場,影張八達通」。照片看到,他駕車停在1個停車場入口處,八達通機和上方1個箱子貼有同款告示,提醒駕駛者「請拍八達通」,付費後方可入場泊車。但仔細留意英文翻譯,意思竟大錯特錯,貼告示者似是用網上翻譯軟件直譯,英文版變成「Please take a photo of the Octopus」,意思是「請拍攝1張八達通(亦可譯八爪魚)照片」。

停車場奇葩翻譯 網民嘆港人英語水平下降

有網民指出,照片拍攝位置是在荔枝角華荔邨,慨嘆港人英語水平下降,「現時港人英語水平好似差過菲律賓等國家」、「而家香港啲英文,仲衰過以前港式英語」、「成間公司無人識英文,都應該識行去其他用八達通嘅地方抄啩,咁都錯得」。

有網民嘗試用Google翻譯將「請拍八達通」這句翻成英文,結果竟顯示「Please take a picture of the Octopus」。(fb群組「地板友 Flat Out Club」圖片)

有網民就指出要先將原句語言設定成粵語,才能翻出正確的英文。(fb群組「地板友 Flat Out Club」圖片)

網民:Google翻譯要設粵語+勿盡信

有網民笑言,「叫你影自己張八達通啊」、「你影咗先啦,影咗可能真係開閘呢」、「拍咭要畀$,影八達通就唔使$,肯定係,除非唔係」、「影完張八達通要send去邊到先有得入停車場」,甚至有網民說「唔係影八達通,係影八爪魚」、「大檸樂,入個停車場諗住去食嘢啫,要先去街市買條八爪魚影張相先畀入,都唔知要生定死嘅」。

有網民嘗試用Google翻譯將「請拍八達通」這句翻成英文,結果竟顯示「Please take a picture of the Octopus」,有網民就指出要先將原句語言設定成粵語,才能翻出正確的英文「Please tap your Octopus card」。有網民提醒勿盡信網上翻譯,「Google翻譯?你真係唔好盡信啊,好多時係得啖笑」、「用Google translate的話,要反覆將句子互譯先至知道啱唔啱」。