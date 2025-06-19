警查竊賊家揭藏頭蓋骨！破失蹤7年懸案　日男被控謀殺揭心寒內情

因1宗盜竊案揭發少女失蹤多年懸案！日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。死者身份被確認後，警方依殺人罪將戶主逮捕，並揭開這宗懸案的神秘面紗。



死者宮本果步於2018年到疑犯案中後失蹤。（影片截圖）

綜合日本媒體報道，被捕男子為現年31歲的齋藤純，他於2018年1月在網上結識21歲的宮本果步，兩人透過社交軟件溝通，齋藤純相約宮本果步到其寓所相聚。

齋藤純在屋內向宮本果步用勒頸等方式將她殺死，他亦坦認事後將屍體肢解，已處理部份遺體將之棄掉，他還稱自小對殺人感興趣，而宮本果步是他殺死的，但稱這是「雙方同意」的情況下犯案。

警方到齋藤純家中調查他牽涉的盜竊案時，起出死者頭蓋骨而揭發本案。（影片截圖）

據報，齋藤純在案發前已有預謀，他指示宮本果步在離家時留下「要去住宿打工」的紙條，並要求她拔掉手機內的SIM卡，以避免家人可找到她，製造如人間蒸發的假象。

宮本果步在2018年1月4日坐電車從茨城縣土浦站出發，在埼玉大宮站下車，其家屬當日發現她失聯後立即報警。而這宗多年懸案得以被揭發，是因齋藤純牽涉另1宗盜竊案被捕，警方在今年5月15日到其住處進行搜索時，發現一個人類頭蓋骨與部分殘骸。鑑證後確認屬為2018年失蹤的宮本果步。警方隨即將案依殺人罪調查，並在6月16日正式將齋藤純逮捕。

齋藤純平時與父母同住，涉案的骸骨一直藏在他與雙親共處的空間。（影片截圖）

警方指在齋藤純家中起出另有一具頭蓋骨，初步鑑定為模型，疑似從網上購買得來。目前警方正追查是否還有其他受害者。而令人心寒的是，齋藤純平時與父母同住，涉案的骸骨一直藏在他與雙親共處的空間，事件引起日本社會震驚，對受害者表示深切哀悼。