恐怖！15歲少女好心餵食「被疏忽照顧狗隻」　慘遭40隻狗圍攻致死

美國發生駭人的群狗咬死人事件。當地有少女與母親出於善心，定期到民宅餵食一群因被主人忽視，而營養不良的狗隻，早前餵食期間卻慘遭群犬猛烈攻擊。警方接報到場時，發現少女經已不治。當局目前已對其中14隻具有攻擊性的犬隻進行安樂死，屋內有4隻被鎖住的狗狗將交由動物保護機構接手處理；案件仍在進一步調查中。



有鄰居指，狗主搬進社區時曾引來不少居民不滿，因為那群狗狗完全不受主人控制，經常自行跑上街頭，加上牠們性情兇猛，常在圍欄邊聚集狂吠，導致人心惶惶。儘管有居民曾多次向相關部門投訴，但問題未獲妥善處理，故對意外感到婉惜，認為當局若然早點採取行動，少女或許不會遇害。



美國有少女好心餵食被主人忽視，而營養不良的狗隻，卻慘遭群狗襲擊致死。（示意圖／資料圖片）

綜合外媒報道，事發於6月11日下午，美國阿肯色州（Arkansas）一名15歲少女福特納（Makayla Fortner），與母親威爾基（(Stephanie Wilkie）到位於亞歷山大市（Alexander）一處私人民宅，正餵食接近40隻因被主人忽視而營養不良的狗隻，卻突然遭到群狗襲擊致死。

15歲女餵食被疏忽照顧狗隻 遭群狗襲擊致死

其實福特納和母親自從知道狗隻被主人疏忽照顧後，已經協助照顧牠們一段時間，除了不時前往餵食，亦試圖幫忙牠們尋找新家，詎料善意行動釀成悲劇。有目睹意外的鄰居表示，警方趕到現場時，其中一名警察掏出手槍，並朝地面開了2槍，試圖將狗狗驅趕至圍欄，當時狗狗皆被嚇跑，可惜福特納已經躺在地上奄奄一息，其後被證實不治。

被狗圍攻致死的15歲少女福特納（圖中）。（網上圖片）

群狗性情兇猛引居民不滿 多次投訴不果

據鄰居透露，狗主搬進社區時曾引來不少居民不滿，因為他們攜帶多隻狗隻，以及大量已拋錨的車輛，加上那群狗狗完全不受控制、性情兇猛，經常自行跑上街頭，以及在圍欄邊聚集狂吠，許多家長不敢讓孩子靠近，甚或獨自步行往返巴士站。雖然居民曾多次向相關部門投訴，但問題始終未獲妥善處理。

鄰居透露狗主搬進社區時曾引來不少居民不滿，因為那群狗狗完全不受控制、性情兇猛。（網上圖片）

那些狗狗經常跑上街頭，又在圍欄邊聚集狂吠，許多家長不敢讓孩子靠近。（網上圖片）

有涉案的14隻攻擊性狗隻被進行安樂死，個別狗狗則將交由動物保護機構接手處理。（網上圖片）

涉事狗隻被進行安樂死 個別狗隻交動物保護機構處理

當地警方事後表示，已對涉案的14隻攻擊性狗隻進行安樂死，當中包括比特犬、獵犬，屋內仍剩下4隻被鎖住的狗，將交由動物保護機構接手處理，案件仍在進一步調查。有鄰居對事件表示婉惜，認為當局若然早些採取行動，福特納或許不會遇害，感嘆「我認為是政府辜負了我們」。

親友於網上發起募資行動，希望所得款項可協助其家屬支付葬禮費用。（GoFundMe截圖）

親友網上發起募資行動 協助死者家屬支付葬禮費用

福特納的離世震驚社區，其母親友人在募款平台GoFundMe發起募資行動，形容福特納是位外表美麗、內心善良女孩，希望所得款項可協助其家屬支付葬禮費用以及其他開支；目前募款金額已籌得43,050美元（約33.8萬港元）。

而福特納曾為布萊恩特女黃蜂足球隊（Bryant Lady Hornet soccer school）效力，球隊亦於社交平台發帖悼念，「很多人都知道福特納是我們其中一員，她善良、體貼、勤奮、充滿熱情，我們會非常想念她的」。

福特納曾為布萊恩特女黃蜂足球隊效力，球隊亦有於社交平台發帖悼念。（網上圖片）

（綜合）