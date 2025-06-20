獸父亂倫！女兒9歲起遭性侵10年誕3子女　父被控虐兒性侵等152罪

美國爆出情節駭人的亂倫案，當地1名父親疑長期性侵女兒，由女兒9歲開始持續逾10年作案，其間更生下3名子女。事件在今年被揭發後，更發現3名孩子疑遭長期疏忽照顧。涉事父親隨即被捕，遭落案起訴152項罪名，包含性虐待、性侵犯與照顧疏失，以及亂倫等罪，現時被扣押，但獲准以50萬美元（約393萬港元）保釋，案件在當地社會引起關注。



肯尼斯被控約149項多項罪名，包含性虐待、性侵犯與照顧疏失罪，以及3項亂倫罪。（網上圖片）

綜合外媒報道，被捕44歲男子肯尼斯（Kenneth Ray Cook）居於美國西維吉尼亞州。警方指肯尼斯對女兒性虐歷時超過10年，事件至今年4月才曝光。事發始於2012年，當時肯尼斯的女兒只有9歲，在逾10年的性侵時期，肯尼斯女兒生下3名孩子，孩子卻長期在惡劣環境下成長，缺乏應有照料，身心狀況令人擔憂。

父親被控性侵及亂倫152項罪名

據法院紀錄顯示，去年8月發現其中1名只有1歲的孩子，亦疑遭長時間缺乏妥善照顧。警方於6月3日正式起訴肯尼斯，他被控約149項多項罪名，包含性虐待、性侵與照顧疏失罪，另外又涉及3項亂倫罪。肯尼斯現被扣押在看守所，法院准許他以高達50萬美元（約393萬港元）保釋外出。

肯尼斯在女兒只有9歲時開始作出性侵，犯案時期超過10年，其間女兒生下3個孩子。（示意圖／GettyImages）

當地社會十分關注事件，而面對輿論壓力，肯尼斯至今未有對外就指控發表聲明，警方仍積極調查案件，進一步釐清更多細節與搜集相關證據。