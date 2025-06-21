太子站請食飯黨？老夫婦呻夜宿麥當勞　內地女懷疑博同情仍幫助

雖說「助人為快樂之本」，但並不一定每次助人都能換來快樂。有內地女於網上發文分享，在港鐵太子站時主動幫1對約60歲的香港老夫婦提行李上樓梯到麥當勞，其間老夫婦訴說經歷金融風波破產，失去住所，只能每晚睡在麥當勞，並請求內地女買飯盒給他們吃，隨後又改口要求直接50港元，疑似遇到請食飯黨。



內地女質疑兩人的索取是「故意博取同情」，但最終還是給了兩人20港元，並點了漢堡及奶茶讓兩人充飢，坦言「我心裏並沒有幫助他人後快樂的感覺」，但至少能幫助老夫婦填飽肚子。



帖文引來熱議，有網民直指老夫婦是騙子，「騙子吧，騙子一般都是開始說要吃飯，最後又說不吃要直接給錢的」、「騙人的，不一定是香港人，知道這邊有錢又好心，很多職業乞丐跑來了」、「所以下次任何過程讓你內心不舒服的時候，轉身就走。就算真的可憐人，也不是你的因果」。



有內地女於網上發文分享，在港鐵太子站疑似遇到請食飯黨。（《我愛你！》劇照）

該內地女於小紅書以「太子地鐵站 一對老夫妻一直讓我請他們吃飯」為題發文，指出6月18日下午，她在港鐵太子站C出口遇到1對老夫婦提着行李爬樓梯，故主動提出幫忙把行李提上去。

內地女港鐵太子站疑遇請食飯黨

內地女表示，老夫婦目測60歲左右，講粵語，估計應是香港人，兩人衣着樸素、乾淨整潔，爺爺很瘦，奶奶右眼有白內障。兩人一直向內地女道謝，並請求把行李提到出口旁的麥當勞。爺爺說，兩人晚上都睡在麥當勞，「由於金融風波破產，房子沒了，住的劏房也沒了，為了生存只能在麥當勞這些地方逗留」。

老夫婦聲稱，「由於金融風波破產，房子沒了，住的劏房也沒了，為了生存只能在麥當勞這些地方逗留」。（《親愛的備忘》劇照）

老夫婦呻破產夜宿麥當勞 請求買飯吃

幫助老夫婦期間，兩人指出「剛剛遇到1個好心人，給了我們50塊錢」，並問道「小姐姐，我們到現在還沒吃飯，可不可以請我們吃1個盒飯？」，內地女回答附近沒有賣飯盒的地方，詢問可否改吃麥當勞，結果被兩人拒絕，「不行的，麥當勞的油炸食物我們老人家吃了會很難受」。

內地女將老夫婦送到麥當勞，兩人很熟練地找到角落位置，內地女提出先上樓找買飯的地方，卻被爺爺拒絕，爺爺說「小姐姐，我們不吃盒飯了，因為我們吃了這1頓，晚上就沒得吃了。要不這樣吧，你給我們50塊錢，我們晚上買飯吃」。

奶奶要求內地女買麥當勞套餐給他們吃。（《下流上車族》劇照）

老夫婦改口直接給錢 後又要求買麥當勞餐

爺爺與奶奶對視一下，再說「不如我們讓這位小姐姐（給）我們買1個漢堡包，再加1杯熱奶茶，就當是午飯了，你說怎麼樣？」。爺爺說完後，奶奶突然朝他大吼「你講清楚！什麼漢堡！套餐還是什麼？」，爺爺表示只要1個漢堡，奶奶不滿道「就要一個漢堡？不是套餐？那你講清楚啊！」，然後翻了個白眼。

內地女嘆道，「主動的幫助，卻換來了這樣的索取，並懷疑他們只是故意博取同情」（《初戀那一天所讀的故事》劇照）

內地女嘆：主動幫助卻換來索取

聽到這些話，內地女懵在原地，「主動的幫助，卻換來了這樣的索取，並懷疑他們只是故意博取同情」，但善良的她還是掏出了僅有的20港元，再另外給老夫婦點了兩份漢堡和奶茶。

內地女坦言，「回去的路上，我心裏並沒有幫助他人後快樂的感覺」，猜想「或許他們這樣索取的不只有我1個人，又或許他們只能靠這樣的方式生存」，釋然道「即使中途我很多次地懷疑過他們，但至少，我的幫助能讓他們在那天中午填飽了肚子」。

網民留言直指老夫婦是騙子，「他們是假的，哎這樣浪費了別人的好心」。（《幸運是我》劇照）

網民斥騙子：浪費別人好心

網民留言直指老夫婦是騙子，「他們是假的，哎這樣浪費了別人的好心」、「一定是騙子！別信」、「金融風暴都10（多）年前了，這麼多年來一直都是找冤大頭買盒飯買套餐嗎？乞討還要求這麼細節」、「感覺是有點問題的人，幫人時自己要小心」、「如果他們真是這樣的情況，可以申請綜援，住屋又免費，個個月有錢派，還有物資派，這兩個人肯定不正常」。

網民安慰內地女說，「你的善良沒錯，只是你的善良被兩位老人利用了」。（《苦盡柑來遇見你》劇照）

網民：內地女被道德綁架

有網民欣賞內地女的善良，並理解其內心的郁悶，「你的善良沒錯，只是你的善良被兩位老人利用了，或許他們其實用這種方式博取過很多人的同情心。我能理解你的不舒服，就因為自己一次善良的舉動被要求付出更多，還有是理所當然的要求，有種莫名其妙被坑的感覺」。

有網民直指內地女被道德綁架，「博主被道德綁架了，其實我們很多時候都是這樣的，如果幫助了別人獲得感謝就好說，可是幫助了卻換來索取會不舒服，然後又覺得他們是弱勢群體不忍心不幫忙」。