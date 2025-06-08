中醫祈福黨出沒！稱邪靈纏身要將金鏈入袋放床底　打開驚變這東西

祈福黨重出江湖，而且假扮中醫騙取信任，市民要小心！新加坡2名女子近日遇到「中醫祈福黨」，騙徒先扮找中醫，騙事主與「中醫」見面後，隨即表示事主被「邪靈纏身」，一同說服她將金器及現金等財物放入膠袋後放床下底，待1個月後就可改運。幸好事主隔天已起疑，打開膠袋發現已被調包成樹葉，立即報警求助，警方迅速拘捕3女1男騙徒，4人全是中國人，分別被控2項詐欺罪，倘罪成最高監禁10年及罰款。



女騙徒指示事主將金鏈和財物放入黑色膠袋再作法「加持」。（AI生成圖片）

外媒報道，新加坡警方最近拘捕3女1名詐騙團伙，當中有人自聲是「中醫」，可替人「祈福消災」，警方於6月3日接到其中1名受害人報案才揭發事件。受害人供稱，她一共接觸過3名女騙徒，首先騙徒A向她表示正尋找中醫，之後騙徒B現身，扮熱心提供協助，聲稱認識1名中醫，但對方診所病患太多，要求在診所外見面，又要求事主扮成她的親屬一同去見中醫。

假中醫指事主被邪靈纏身

2名騙徒帶事主見自稱中醫師的騙徒C，對方一見面就指事主被「邪靈纏身」，影響運勢。3名騙徒之後再約事主到公園見面，說服她將700新元（約4,300港元）現金和觀音吊嘴金鏈交給扮成中醫的騙徒C進行「祈福」，並將財物放入1個黑色膠袋內「加持」。

女事主起疑下，隔天即從床下底取出膠袋檢查，揭發財物已被調包成樹葉。（AI生成圖片）

金鏈財物入膠袋放床下底

儀式後騙徒要求事主將膠袋放入床下底1個月，其間不得打開。不過，事主隔天就起疑打開膠袋，驚見裏面的財物早被調包成樹葉。警方6月4日再接到另一受害人報寑，稱被同樣手法行騙，翻查閉路電視畫面確認3名女子身份，並發現1名男同黨。警方採取行動拘捕3女1男，並起出相信行騙得來的金鏈、現金及人民幣。

新加坡警方拘捕4名騙徒，全是中國人，並起出相信行騙得來的金鏈、現金及人民幣。。（網上圖片）

警方指，4名騙徒全來自中國，年齡介乎47至61歲，均面臨2項詐欺控罪，倘罪成可判最長10年監禁及罰款，提醒民眾現時祈福黨騙徒愛扮找成中醫師行騙，如有陌生人提醒運勢不佳要進行特別儀式，應該報警處理。

（綜合）