離家出走借宿男友人住所　小兄弟遭性侵　哥哥哭訴︰覺得自己很髒

青少年涉世未深，容易被歹徒有機可乘。台灣花蓮1對未滿18歲的兄弟和父親發生爭執，繼而一起離家出走，前往1名男友人住所暫住，豈料男友人先後性侵2兄弟。案件曝光後，胞兄哭訴「想到這件事就會覺得自己很髒，因為這是違反我自己的性向」，法官裁定2項「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，應執行6年有期徒刑。



1對未滿18歲的兄弟和父親不睦，之後一起離家出走。（AI生成圖片）

2兄家離家出走 借宿男友人住所遭性侵

台媒於6月報道，案件在花蓮地院進行審理，1對未滿18歲的兄弟和父親不睦，之後相約離家出走，由2021年9月至2022年3月17日期間，他們前往胞兄的柯姓男友人住所借宿。3人同睡1房，其間柯男趁哥哥飲醉無力時，強行將他性侵，柯男亦趁弟弟在生日聚會上飲醉入睡之際，不理會對方抵抗，同樣性侵得逞。

受害人告知母親報警

2名受害兄弟擔心露宿街頭，所以一直啞忍，直到弟弟因其他案件而前往少年法庭應訊時，少年母親獲通知前往陪同，才發現2名兒子離家出走，便約他們外出用膳了解。哥哥向母親哭訴遭柯男性侵一事，弟弟同樣告知受害，母親接2名兒子回家同住，繼而報警求助。

柯男先後性侵該對兄弟。（AI生成圖片）

哥哥哭訴︰覺得自己很髒

哥哥在庭上哭訴「只要在他旁邊，就會被他摸，有時候可能會想牽我的手，反正基本上身體都會摸」、「想到這件事就會覺得自己很髒，因為這是違反我自己的性向」。心理報告亦指，哥哥內心出現1名26歲穿西裝的男子，「對方」會在哥哥生氣時，指引他如何控制情緒和行為，甚至會「借用」身體，目前哥哥退縮在家，經常發噩夢不敢睡覺。另外，弟弟也被診斷出創傷後壓力症。

母親形容2兒子狀態差

母親亦指，當時哥哥很瘦，感覺上有病態，2名兒子要麼不睡覺，要麼就是一直入睡，有時候翌日忘之前1日記發生的事情，狀態非常差，需要向身心科求醫。

法官判囚6年

柯男否認犯罪，法官翻閱醫療報告及相關口供後，認為性侵行為屬實，裁定2項「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，各判囚4年6個月和4年，應執行6年有期徒刑。至於柯男遭指控對2兄弟進行278次性騷擾、經常猥褻他們等罪行，法官認為證據不足，判處無罪。

（綜合）