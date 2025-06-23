恐怖殺夫！狠妻刀捅丈夫「凌遲割肉餵犬」　謊稱遭狗咬死終揭謀殺

狠妻殺夫還想利用寵物狗逃脫罪責！西班牙1名俄羅斯籍女子被控於9年前犯下兇案，謀殺年長20歲的新婚丈夫。案情指被告下藥控制丈夫後，再在其身上捅出多個血孔「放血」，其間更「凌遲割肉」，將丈夫的血肉餵給寵物犬，試圖造成「丈夫被愛犬襲擊致死」的假象。



不過，法醫檢驗屍體後發現遺體殘缺不全，而且遍佈刀傷，死因是因刀傷後失血過多所致，法官採納證據，裁定女子謀殺罪成判處14年監禁。不過女子不服，被判刑後提出上訴，案件拖延多年，近日西班牙法庭終於宣判維持原判。



66歲德國籍男子亨克斯於2016年在西班牙住所中被新婚妻子殺害。（Facebook）

綜合外媒報道，兇案發生於2016年，66歲德國籍男子亨克斯（Horst Hans Henkels）被發現陳屍於西班牙聖洛倫斯（Sant Llorenç）家中，而他與俄羅斯籍新婚妻子同住上址。亨克斯被發現時，遺體有多處刀傷，左臂傷勢駭人，除有大片皮肉缺失外，傷口還深可見骨，而肉塊疑似已被夫妻所養的鬥牛犬吃掉。

俄籍嬌妻稱死者遭愛犬攻擊 法醫屍檢推翻

亨克斯的妻子、當時46歲的巴圖科娃（Svetlana Batukova）在兇案數小時後才報警，警方到場時發現巴圖科娃渾身是血，站在亨克斯的血泊旁，並處於醉酒及吸毒狀態。巴圖科娃聲稱丈夫是遭寵物犬攻擊而死。不過，屍檢卻有不一樣的結果，法醫推翻巴圖科娃的說法，指亨克斯是刀傷導致失血過多而死。

警方調查後發現，這對夫妻是在交往2年後結婚，但兇案發生前數月，2人經常爭執，警方曾多次介入，而他們亦曾因家暴問題報警。兇案發生前不久，亨克斯才接受完氣管手術，故案發時幾乎處於無法說話或呼救的狀態。

巴圖科娃於2016年被栽定謀殺罪成及判處14年監禁，她不服判決提出上訴，近日被法院駁回。（Facebook）

未斷氣遭妻「凌遲割肉」 官斥手段兇殘

警方認為，巴圖科娃有作案嫌疑，而由於亨克斯身上沒有防禦性傷口，故推斷巴圖科娃先誘導丈夫服下鎮靜劑，趁他失去行動能力時，再從廚房取來刀具將其反覆捅傷，留下多個血孔「慢慢放血」，使丈夫最終失血而亡。當中令人寒心的是，警方認為亨克斯左臂缺失的肉是巴圖科娃一刀刀割下，並將切割下的皮肉餵給寵物狗，而其間亨克斯尚未斷氣，故認為這宗謀殺是「漫長折磨」。

證人指死者妻曾想買兇殺夫

另外，案件於2016年初審時，有證人出庭作供指巴圖科娃有預謀犯案的可能，稱曾在酒吧見過巴圖科娃試圖以錢財收買1名男子謀殺丈夫，但最終未能成事才親自動手。法官斥責案中手法兇殘，而疑犯沒有悔意，故拒絕減刑或重審要求，判處巴圖科娃14年有期徒刑。

西班牙法庭近日宣判，駁回巴圖科娃的上訴，維持原判14年有期徒刑。（GettyImages）

上訴結果出爐：維持原判

巴圖科娃不服判決，於2020年提出上訴，主張審判過程存在違規行為及沒有足夠證據證明她謀殺丈夫等，堅稱是寵物犬攻擊丈夫。西班牙法庭近日終於宣判，採取法醫對於受害者因刀傷致使失血過多死的說法，並駁回巴圖科娃的上訴，維持原判14年有期徒刑。

（綜合）