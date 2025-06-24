包裹送達屋企　女子驚見被放鐵閘門頂嘆拿不到　速遞哥哥咁回應

不少人都會選擇網購，貨品直接送上門，方便又快捷。最近有港男在社交平台發文，表示妻子早前從外國網購貨物，日前獲通知包裹已送到家中，惟速遞員卻將包裹放到鐵閘門的上方，收到短訊的妻子一看照片，不禁笑言「下次可以擺喺地下，我唔夠高拎，但唔該晒你」。帖文引來網民熱議，其後1名疑似是該名速遞員的網民就留言回應，「順豐哥哥對妳唔住，冇下次」。



樓主的妻子早前從外國網購貨物，日前獲通知包裹已送到家中，惟速遞員卻將包裹放到鐵閘門的上方。（Threads圖片）

速遞員放包裹到鐵閘門上方

樓主早前在社交平台Threads上發文，表示要分享發生在其妻子身上的「笑料」，稱妻子早前從外國網購東西，日前送到香港家中，妻子收到短訊通知，惟一看照片，「我老婆睇到張相真係笑咗出嚟」，原來速遞員哥哥將包裹放到門外鐵閘的最上方，以妻子身高根本拿不下來。樓主得知後也不禁發笑，「不過擺到咁高真係好好笑」。

網民：咁樣做先係最安全

帖文引來大批網民熱議，不少人推測是因為假如包裹掉失，收件人沒有收到包裹，速遞員需要自行負擔相關賠償，因此才放在難以被看到的地方，「其實順豐哥哥咁樣做先係最安全，如果你住公屋嘅話，擺地下多數都會俾人攞」、「我個順豐哥哥都係咁……雖然好貼心怕有人偷，但我真係拎唔到」、「放地下如果唔見咗佢哋要賠㗎」、「佢怕件嘢俾人偷，然後要賠錢」，也有人笑稱「好奇順豐哥哥點樣擺上去」、「高人順豐哥哥有計仔」。

有網民聲稱是該名速遞員，並貼上回覆樓主妻子時的截圖。（Threads圖片）

疑速遞哥哥留言回應

1名疑似是當事人的網民就留言回覆，並分享與樓主妻子的對話內容，對於收件人稱自己拿不到放在鐵閘門上的包裹，表示「順豐哥哥對妳唔住，冇下次」。