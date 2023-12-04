暖！速遞員憂落雨　主動將晾室外娃娃移至屋簷下　影片曝光獲激讚

這樣暖心的速遞員真的很值得嘉許！馬來西亞有網民分享遇到暖心速遞員的經歷，指對方送貨後眼見天色昏暗，擔憂將有大雨來襲，便主動將她晾在住所外的布玩偶收到屋簷下，她翻查閉路電視見這幕，感動大讚「GDEX（吉運速遞）速遞員真是太好了」。帖文引來網民留言，建議她可以電郵至總公司表揚對方，亦有人趁機分享同樣遇貼心速遞員經歷，表示「感謝他們」。



大馬有速遞員送貨後見天色昏暗，擔憂下雨會淋濕客人晾於室外的布玩偶，貼心地將它收回屋簷下，舉動獲網民激讚。（小紅書圖片）

該女顧客在小紅書發帖，事發於本月20日下午時份，有速遞員前去她家送貨，她剛好不在家，家人又在陪小孩睡覺，所以請對方自己開門把貨件放下，不過後來查看CCTV（閉路電視）時，卻現對方的暖心舉動。原來當時天色昏暗，該速遞員擔憂即將下雨，所以便替她將掛於住宅室外位置的布玩偶拿起，然後放到屋簷下，後不忘確認關上鐵閘才駕車離去，讓她驚喜表示「GDEX速遞員真是太好了」。

速遞員小小善舉獲網民大讚，並提議事主「可以寫Email去跟GDEX說這個司機，會嘉獎或加Bonus」、「希望有更多像您一樣的人，在生活大小事上，多去讚揚別人」、「在我這區真的就是GDEX最棒！已經送到認識了，過年遇到他們會包個小紅包獎勵一下」。

另有人就分享同樣遇貼心速遞員經歷，「我不在家，然後速遞員打來說快要下雨，我說沒關係你就放着，15分鐘後回家發現包裹放在淋不到雨的屋頂下，那個位置很高，沒有一點功夫都放不上去，雖然很難拿下來，但還是很暖心」、「我遇到的也不錯，他怕人偷我的包裹，直接爬牆把包裹放在屋簷下，跟他說謝謝還回覆說不好意思爬牆進我家」。

（綜合）