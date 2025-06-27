好人好事｜港鐵女乘客突暈倒　2名好心人這樣幫忙　感動發帖致謝

幫助別人是美德，值得表揚！1名女生近日乘坐港鐵時不適暈倒，幸遇2名好心人協助，除扶她到月台休息、在旁關懷照顧她外，又買來運動飲料及葡萄糖給她補充血糖，並在確認她無礙後才離開。女生大為感動，於是在社交平台撰文致謝，「好衷心咁多謝你，我無事喇，希望頭先冇嚇親你」。有不少網民亦留言分享自己獲陌生人相助的經歷，令人讚嘆港人的善心。



有女生發帖指近日乘坐港鐵時不適頭暈，幸遇2名好心人協助。（Threads）

該名女生在社交平台Threads發帖，分享遇到好心人幫助的事。近日她在港鐵西鐵綫列車暈倒，有2名好心人將她喚醒，並幫她撿回八達通，之後扶她到天水圍站月台坐下。她表示，好心人之後又跑去買運動飲料及葡萄糖給她，「仲問我有冇撞親，叫我下次一見暈就要食粒得力素」。

好心人確認樓主情況好轉才離開

樓主指當時曾提出償還買飲品及糖果的錢給對方，但對方拒絕，在確認她情況好轉後才乘車離開。樓主坦言感激，「仲要發現原來好心人應該唔係呢個站落車，因為好似見到佢上返車繼續搭」，事後發帖致謝「好衷心咁多謝你，我無事喇，希望頭先冇嚇親你」。

有不少網民亦留言指曾在乘車時暈倒獲陌生人幫助，引來其他網民大讚港人善良。（AI圖片）

網民大讚港人善良

而帖文引起網民熱議，其中1名好心人亦發現帖文並留言「冇事就好，記得袋定盒糖出街同唔舒服要坐低，咁都畀我碌到你個post（帖文），安心哂」。其他網民亦大讚港人善良，「其實香港好多好人」、「人間有愛」、「好多香港人，遇到有人要幫手，都願意伸出援手」。

另亦有不少網民分享得到陌生人幫助的經歷，「我也試過西鐵暈過，明白你感受，真係有好多好人」、「我係阿伯，體力弱，時常在街上跌倒，但每次都有人扶起我，我每次都感激，覺得香港人真好」、「有次天氣太熱頭暈，一個阿姨路過看得出我不妥，問我要不要幫忙， 離開前把她的紫花油和一包紙巾給了我」。

（Threads）