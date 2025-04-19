女子街上暈倒　附近途人即這樣做！目擊者讚揚港人：善良刻進骨裏

香港人生活節奏急速，行色匆匆，易給人疏離感，而事實上大多港人都熱心助人。有網民在小紅書發帖，表示日前在佐敦街頭見到有陌生女子暈倒，即時有2名年輕人上前幫忙叫急護車，並在救護人員到場前一直在旁照料，不少途人見到女子不適後，均上次詢間是否有可幫忙的地方。樓主深受感動，表揚港人的善良「是刻在骨裏的」。



有網民認同指港人「黑口黑面熱心腸」，笑言「香港人都是黑口黑面但內心熱情的」、「香港人內心是很真情，但一般都是黑面的」。



有網民表示日前在佐敦街頭見到有陌生女子暈倒，即時有2名年輕人上前幫忙叫急護車。（「80後在香港能做什麼」小紅書圖片）

該名網民在小紅書以「香港人的善良，是刻在骨裏的」發帖，讚揚港人熱心助人。事發地點應為佐敦，他表示當時在該區駕駛，其間1名陌生女子在他的汽車旁突然暈倒，他立即下車想去查看女子情況。這時有2名年輕途人經過並協助女子，「兩位年輕人剛好經過，馬上蹲下檢查女士有沒有受傷，詢問她是否需要叫救護車」。

有2名年輕人上前幫忙，並在救護人員到場前一直在旁照料不適女子。（「80後在香港能做什麼」小紅書圖片）

樓主指途人全程陪護

樓主表示，兩名年輕途人全程陪護在女子身邊，並幫忙叫了救護車。而等待救護車到場的大約20分鐘內，不斷有路過的人詢問是否需要幫忙。而從照片可見，1名黑衣女子背靠咪錶柱休息，身旁有1男1女途人陪伴。而另1張照片可見，救護員到場將女子扶起送上擔架床。

樓主事後深受感到，並表示「雖然不是什麽大事，但是卻深深感受到了香港這座城市的溫暖，人和人之間的相互幫助」。

救護員到場將女子扶起送上擔架床。（「80後在香港能做什麼」小紅書圖片）

網民形容港人「黑口黑面熱心腸」

帖文引起網民熱烈討論，有不少人笑指港人「面冷心熱」，雖然平素與人相處看起來「好像黑面」，但事實心底善良，「其實真的是很基本的事，香港人都是黑口黑面但內心熱情的」、「香港人內心是很真情，但一般都是黑面的」；也有人讚揚「為善良的香港人點讚，有邊界感，但又樂於助人」、「終於有人說了！老有人覺得香港人冷漠，其實是有邊界感，真的遇到有困難的人大家都會幫啊」。

另有網民分享親身經歷，指首次來港坐小巴沒有八達通又沒有零錢，結果有港人主動代為付款，「一個本地大哥黑口黑面地走到前面替我給了錢，我說謝謝他就點點頭，也不笑，給他比車錢多一點的紙幣他也不要。真真實實黑口黑面熱心腸」。

（小紅書）