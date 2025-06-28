潛入女同事住所逾20次！變態男1招複製鎖匙偷拍偷衣物　動機曝光

對方沒回覆訊息就要報復？日本東京1名打工仔擅自複製女同事家中鎖匙，逾20次潛入對方住所，偷拍300張照片，甚至偷走對方衣物，最終敗露被捕。被捕男子認罪後聲稱「女同事不回覆LINE訊息，所以才想讓她吃點苦頭」，警方正調查其犯案動機是否屬實，以及2人之間LINE訊息內容。



村井接受調查時承認罪行，聲稱該名女同事「沒有回覆LINE訊息，所以才想讓她吃點苦頭」。（「FNNnewsCH」新聞截圖）

打工仔複製女同事住所備用鎖匙

當地傳媒於6月報道，27歲被捕男子村井勇希見到20多歲目標女同事將手袋放在公司時，偷偷取出其住所鎖匙，抄下鎖匙的製造商與編號，未經對方同意自行複製1條備用鎖匙。

逾20次潛入女同事住所偷拍 偷走衣物

據了解，村井由2024年8月起，超過20次潛入該名女同事位於東京都大田區的住所，不但偷拍對方在家中情況，而且偷走受害人的衣物和其他物品，估計損失1.5萬日圓（約790港元）。女事主多次發現家中物品離奇失竊，於是安裝閉路電視鏡頭，雖然一併被偷走，但已拍到村井在屋內犯案過程，最後1次犯案是2025年3月30日凌晨。

村井超過20次潛入女同事住所，不但偷拍對方在家中情況，而且偷走受害人的衣物和其他物品。（AI生成圖片）

被捕男︰女同事無回覆LINE訊息

警方拘捕村井，經調查後檢獲超過300張相關偷拍照片，村井接受調查時承認罪行，聲稱該名女同事「沒有回覆LINE訊息，所以才想讓她吃點苦頭」，警方調查其口供可信性。

（綜合）