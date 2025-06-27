3歲繼子褲內大便遭虐打！狠繼父用手拍暴打拖地猛踢　男童陷昏迷

繼子女雖非親生骨肉，但都不應虐打。台灣桃園1名男子發現3歲繼子在褲子上大便，大怒使用「愛的小手」（多由橡膠材質造成的手掌狀長條型手拍，常用於體罰）暴打，甚至抓住繼子頭髮在地上拖行，導致男童臉部和身體多處受傷，並將其推倒，撞向洗手盤致昏迷，幸生母及時察覺送院，才救回一命。



男被告在法庭承認毆打繼子，但否認企圖殺人，法官認為被告沒有悔意，裁定「成年人故意對兒童犯傷害」、「成年人故意對兒童犯殺人未遂」罪名成立，應執行有期徒刑7年10個月。



男童在超商內有便意，直接在褲子上解決。（AI生成圖片）

被告負責照顧3歲繼子

台媒於6月報道，案件在桃園地院進行審理，24歲吳姓男被告和1名單親媽媽結婚，夫妻和女方2名兒子住在桃園市龍潭區，其中1名繼子年紀較幼，當時只有3歲。吳男2024年3月起，負擔照顧繼子責任，平日在1間超商工作，會帶同3歲繼子一起開工，方便照顧對方。

繼子在褲子大便 被告即虐打

同年6月26日深夜接近凌晨零時，男童在超商內有便意，直接在褲子上解決，吳男情緒失控，硬拉繼子頭髮拖到地面，男童臉部和雙膝撞到地板受傷，吳男猛踢繼子至少4次，甚至徒手毆打。

吳男將繼子帶返住所浴室清洗，手持「愛的小手」用力暴打男童臀部和身體各處。（AI生成圖片）

回家繼續施虐 男童昏迷送院

同日下班後，吳男將繼子帶返住所浴室清洗，其間大聲斥責繼子，但男童或因極度恐懼，拒絕承認褲內排便。吳男手持「愛心手拍」用力暴打男童臀部和身體各處，繼而將他推倒地上，撞向洗手盤陷入昏迷，男童生母見到兒子失去意識，立即將他送院搶救。醫生發現男童有硬腦膜下出血、肝臟和脾臟受損、左側眼眶和右側鎖骨骨折，加上身體多處新舊傷痕，經搶救後才救回男童一命，同時通知警方跟進。

被告否認意圖殺人

桃園地檢署跟進案件，吳男承認曾經管教男童，否認虐待男童，檢察官以「殺人未遂」等罪名作出起訴。被告在法庭上承認毆打繼子，但他否認在浴室內推倒繼子導致撞向洗手盤昏迷，而且否認企圖殺人，被告表示「我不是合格的父親」，自己從小被打到大，擔心孩子和他一樣長大後變成不良少年，所以才會用錯誤教育方式，懇請法官給予改過自新機會。

法官裁定罪成，判囚7年10個月。（AI生成圖片）

法官認定證據確鑿

法官根據男童母親等人口供，認定被告在浴室推跌男童撞向洗手盤，造成硬腦膜下出血。法官認為男童體重只有大約15公斤，被告卻任意猛踹拳毆，甚至推到男童陷入昏迷，被告不可能不知道其行為一旦傷及男童頭部和許多重要器官，有機會導致死亡，證據確鑿。

被告入獄7年10個月

法官認為被告身為男童的主要照顧者，卻對男童施以嚴重肢體暴力，案發後試圖卸責給傷者胞兄，加上否認有殺人意圖，難以認定被告有悔意，裁定「成年人故意對兒童犯傷害」、「成年人故意對兒童犯殺人未遂」罪名成立，應執行有期徒刑7年10個月，案件仍可上訴。

（綜合）