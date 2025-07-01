通宵巴士醉男瞓地熟睡！橫臥阻擋通道　乘客齊做「跳跳虎」免弄醒

通宵巴士上的乘客需要補眠實屬合理，而近日有網民分享巴士趣聞，表示某天清晨約5時乘坐N8X線巴士時，竟有1名男乘客直接躺在巴士下層地上，身體橫跨走道，整個旅程都在熟睡，還間中轉換姿勢。



車上其他乘客見狀，雖感奇怪，但為了不弄醒該名男子，全都變成「跳跳虎」，跳過男子到走道的另一邊，該樓主不禁笑言「希望呢位哥仔醒返時知道曾經有成車人，為咗守護佢嘅美夢，搞到全部人變跳跳虎」。其後有疑似是同車乘客的網民爆出事件結局，指指「呢位哥仔到咗藍灣之後已經被送上救護車去咗醫院」。



男乘客躺在巴士下層地上，身體橫跨走道，全程熟睡，而車上其他乘客見狀，雖感奇怪，但為了不弄醒男子，均跳過男子到走道的另一邊。（Threads圖片）

男乘客瞓巴士地下全程熟睡

樓主在Threads上分享此事，稱日前的清晨約5時乘坐N8X線通宵巴士，前往小西灣方向。然而，不論是坐車準備去晨運的公公婆婆，或是剛剛「蒲完」回家的年輕人，每當經過下層走道及樓梯旁的位置時，「都小心翼翼咁彈彈下跳跳下咁行」，原因是以免撞到在地上熟睡中的男乘客，「驚搞到佢醒咗，破壞佢發緊嘅好夢」。

據樓主上傳的照片，顯示1名身穿紫藍色上衣、牛仔褲的男子，橫躺在巴士下層的地上，全身橫跨樓梯旁至下車位置。

一眾乘客跳過男子免弄醒對方

樓主續指，車程期間，不少人上車時都問巴士車長發生何事，擔心該男子暈倒，車長則指對方喝醉酒，樓主也留意到男子很大機會只是睡着覺，「中途仲換咗幾次姿勢」。樓主又稱，看到數個「粗獷大叔彈彈下笑晒口咁跳住行」，感受到他們找回了數十年前「玩跳飛機嘅嗰種童真」，並笑言希望該男乘客清醒後，可知道曾經有整車巴士乘客為守護其美夢，「全部人變跳跳虎」。

網民爆笑：沉浸式體驗車中泊旅程

帖文引來大批網民爆笑，又開玩笑指該男子還懂得搭巴士，至少保留一分清醒，「會醉到咁㗎咩？不過仲識得拍卡上車搭巴士都算叻㗎啦 」、「沉浸式體驗車中泊旅程」、「好知慳識儉，醉到咁都仲識得搭巴士」、「對腳好長」。不過，有疑似是同車乘客的網民再留言補充，指「呢位哥仔到咗藍灣之後已經被送上救護車去咗醫院」。