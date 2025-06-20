外籍女大鬧巴士！男子護司機遭熊抱問：Why hate me？　結局曝光

乘搭巴士不應騷擾乘客。本港網絡瘋傳多段影片，指龍運機場巴士上有1名外籍女子失控大鬧，更走近車長位置，站在車廂走廊的灰衣男子出聲制止，挺身護住司機免受騷擾，外籍女隨即轉移「目標」，對該男子作出糾纏，除了「熊抱」對方，還哭喊問「Why you hate me？（為什麼你討厭我？）」。2人在車廂門近司機位拉址，男子出力把外籍女推回車廂中間，外籍外同行女友人幫忙控制。最終車長要報警求助，救護員到場把外籍女送上救護車，巴士才能繼續行程。



影片引來網民熱議，很多人大讚男子做得好，「好彩有人保護司機，做得好」、「四眼哥哥型到爆」、「成車幾十條人命，好彩前面個哥哥保護司機大佬」。



龍運巴士回覆《香港01》表示，6月13日（上星期五）下午約4時45分，龍運1輛開往梨木樹的路線A30巴士駛至北大嶼山公路近青嶼幹線轉車站時，車上1名女子懷疑騷擾其他乘客，車長於巴士站停車及報警處理，隨後救護員到場將女子送上救護車，巴士繼續行程。



本港網絡瘋傳多段影片，指龍運機場巴士上有1名外籍女子失控大鬧，當時1名灰衣男子挺身阻止。（影片截圖）

這幾段「外籍女大鬧機場巴士」影片近日於本港多個Facebook群組、Threads專頁流傳。第1段影片見到，坐在巴士下層、穿黑色上衣的外籍女子，突然跨出爬往樓梯，又走到車廂中間手舞足蹈大叫。

外籍女大鬧巴士 熊抱男乘客

外籍女之後更走到車頭司機位置旁，隨即被在車頭走廊的灰衣男子出聲制止，其他乘客亦喝止，「喂喂喂，搞到司機㗎喎！」。外籍女於是轉移「目標」糾纏男子，連問多次「Why」，又熊抱對方，男子則重複「Don't touch me！」。

坐在巴士下層、穿黑色上衣的外籍女子，突然跨出爬往樓梯，又走到車廂中間手舞足蹈大叫。（影片截圖）

坐在巴士下層、穿黑色上衣的外籍女子，突然跨出爬往樓梯，又走到車廂中間手舞足蹈大叫。（影片截圖）

坐在巴士下層、穿黑色上衣的外籍女子，突然跨出爬往樓梯，又走到車廂中間手舞足蹈大叫。（影片截圖）

外籍女之後更走到車頭司機位置旁，在車頭走廊的男子隨即出聲制止。（影片截圖）

外籍女哭問：Why you hate me？

2人在車頭位置拉址，男子其後用力把外籍女推回車廂中間，外籍女同行友人亦拉着外籍女幫忙制止。不過外籍女再次走近男子，哭喊問「Why you hate me？（為什麼你討厭我？）Why！Why！」。同行女友人再把外籍女拉回車廂中間，但外籍女仍走近男子拉址，重複問「Why！Why！Why！」直至影片結束。

外籍女轉移「目標」糾纏男子（影片截圖）

外籍女熊抱男子，男子則重複「Don’t touch me！」。（影片截圖）

男子推開外籍女。（影片截圖）

外籍女再熊抱男子。（影片截圖）

2人在車頭拉址，男子其後用力把外籍女推回車廂中間。（影片截圖）

救護員抓緊外籍女手腳

另1段影片看到，外籍女躺在巴士近中間車門位置，2名男救護員抓緊外籍女手腳叫她冷靜。惟外籍女繼續自言自語，最後被送上救護車，巴士繼續行程。

另1段影片看到，外籍女躺在巴士近中間車門位置，2名男救護員抓緊外籍女手腳叫她冷靜。（影片截圖）

外籍女最後被送上救護車。（影片截圖）

網民讚男子做得好：型到爆

網民看過影片驚訝，「真係似撞邪」、「食咗太空油？」、「全車人好慘」。很多網民大讚該男子做得好，「好彩有人保護司機，做得好」、「四眼哥哥型到爆」、「咪X搞司機大佬呀！成車幾十條人命，好彩前面個哥哥保護司機大佬」、「佢搞司機成架bus炒咗，到時仲gg」。

龍運巴士回覆《香港01》表示，6月13日（上星期五）下午約4時45分，龍運1輛開往梨木樹的路線A30巴士駛至北大嶼山公路近青嶼幹線轉車站時，車上1名女子懷疑騷擾其他乘客，車長於巴士站停車及報警處理，隨後救護員到場將女子送上救護車，巴士繼續行程。