的士司機斥乘客$100紙幣付$30車資：當我找換店？被質疑抹黑業界

的士司機車資找續問題常惹爭議。有的士司機在網上發文，大呻遇到「西客」，指車費約30元，對方給他100元紙幣付車費，司機怒斥「當我找換店呀！」，又大罵乘客是「西客」，並在網上公審。可是司機圍爐不成，遭不少網民反罵他，並質疑他在抹黑的士司機。



樓主大罵乘客用100元支付30元車資：「當我找換店！」（《降魔的》劇照）

有自稱的士司機的網民，在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」中發文，大罵接到一名乘客，車資只有二十多、三十元，對方卻用100元紙幣付款，批評「啲x街短命種，坐廿幾三十蚊的士都算，仲要學人畀$100紙我找，當我找換店呀？」。樓主仍不罷休，繼續罵「搭的士搭到你咁X樣，對唔對得住你屋企列祖列宗？」。

樓主圍爐不成反遭圍攻

帖文引來網民熱議，但樓主圍爐不成，反遭圍攻，「100蚊唔係好過分啫，你話個個都畀500就玩嘢」、「車資幾十蚊，用100蚊找，其實好make sense（合理）好正常，講真又有咩討論空間」、「咁勞氣，裝返個八達通咪得囉，再遇到呢啲一定少啲」、「100蚊都找唔到，犯法」。

網民反斥樓主發文別有用心誤導他人抹黑的士司機。（《降魔的》劇照）

網民質疑樓主別有用心抹黑的士司機

也有不少網民質疑樓主別有用心抹黑的士司機，「你作都寫500啦」、「唔好扮的士佬抹黑的士司機啦」、「個個都X你老作啦，比100蚊你找唔過分啦」、「心水清嘅人應該睇得出有別有用心嘅，利用呢個群組，去誤導的士佬有幾西，呢招果然夠毒」。