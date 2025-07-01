新抱變老婆！55歲父搭上兒子未婚妻　捲錢私奔宣布婚訊　正妻崩潰

印度發生1宗荒謬至極的私奔事件！當地北方邦一名55歲男子，原本為自己兒子安排婚事，對象為22歲的鄰村女子，未料兩人互動頻繁竟漸生情愫，其後他捲走家裏現金和黃金，與對方私奔。男子及後致電回家，宣布和女子婚訊，讓正妻氣炸，崩潰斥「原本應該是我媳婦的女人，現在卻成了我丈夫的妻子」。



當地警方目前尚未就事件收到正式投訴，但強調「如果有任何受害人站出來，我們將依法採取行動」。



印度一名55歲男子勾搭上兒子未婚妻，捲走現金和對方私奔，再宣布結婚令正妻崩潰。（示意圖／GettyImages）

男子安排兒子婚事 欲娶22歲女子為妻

綜合印度媒體等報道，事發於當地拉姆普爾市（Rampur）的班斯納加里村（Bansnagali），55歲男子沙基爾（Shakeel）和妻子沙巴納（Shabana）共育有6名子女，他亦為3名小孩的祖父。沙基爾原本為17歲兒子阿曼（Aman）安排婚事，對象是鄰村的22歲女子艾莎（Ayesha）。

與「準媳婦」互動頻繁 兩人漸生情愫

由於經濟拮据以及阿曼年紀尚幼，家裏人最初反對婚事，但沙基爾仍強行企圖促成兒子與艾莎結婚。沙基爾開始和艾莎互動頻繁，沙巴納因此懷疑丈夫與艾莎有染，但他聲稱兩人只是為了兒子婚事洽談，她亦曾屢次質疑丈夫，卻遭對方動怒反駁，甚至施暴。

55歲男子沙基爾（Shakeel）和妻子共育有6名子女。（網上圖片）

22歲女子艾莎，原為沙基爾安排和兒子結婚對象。（網上圖片）

兩人互動親暱 妻聯合兒子找出軌證據

沙巴納指，兩人隨後關係漸趨曖昧，在她面前互動親暱，還不只一次發現他們兩人在一起，「他整天都和她視訊，最初沒人相信我，後來我和兒子收集了對他們不利的證據」。至於阿曼初時未有察覺異狀，但後來發現父親與艾莎通電話次數頻繁，之後更在對方手機看見不堪入目畫面，才斷然拒絕婚事。

捲走現金、黃金與「準媳婦」私奔 再宣布婚訊

沙基爾其後以工作為由前往首都德里（Delhi），甚至捲走家中約20萬盧比（約1.8萬港元）現金，以及約17克黃金，再致電回家宣布與艾莎結婚消息，讓沙巴納很是崩潰，憤斥「原本應該是我媳婦的女人，現在卻成了我丈夫的妻子」。

沙基爾捲走家中現金和黃金，與艾莎私奔，再宣布結婚消息。（網上圖片）

當地警方表示，目前尚未就事件收到正式投訴，但就補充「如果有任何受害人站出來，我們將依法採取行動」；而社會輿論普遍譴責沙基爾行為。

（綜合）