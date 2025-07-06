15歲少女遭同村14男性侵兩年！ 因姦成孕揭悲慘內情 全部落網
撰文：喬納森
出版：更新：
印度有未成年少女被發現懷孕8個月，然而並非一般的未婚懷孕事件，而是牽涉嚴重性侵案。少女在兩年間，不斷遭村裏的14名男子輪流施暴，終致懷孕而揭發悲劇。而事件背後卻與她來自最低種姓的貧窮家庭，因而遭受壓迫而來。警方已逮捕17人，其中14人被控性侵，3人則因知情不報而被起訴。
綜合外媒報道，受害的15歲少女3年前父親離世，由母親遷居至靠近卡納塔卡邦邊界的村莊，但因為少女達利特（Dalit，印度最低種姓）貧窮、喪父加上低種姓，讓她成為村內弱肉強食的受害人。
被偷拍到與男同學相處遭威脅
警方指事件由少女被1名男子偷拍到她與同班男同學放學後在一起的畫面，以此威脅她發生性關係，還被拍下影片。這影片被轉發，成為其他男子施暴的要挾工具，讓她在兩年間不斷受到這些男子性侵，更懷孕。
令人髮指的不只男性施暴者，少女身邊的人也選擇漠不關心，即使少女中途輟學，老師未有通報，區內保護婦女社工亦沒有去做查訪，就連負責家庭訪視的醫護人員也未發現少女身體有異常。
村長要求少女嫁給男同學掩飾罪行
而最可悲的是事件曝光後，村長竟要求少女嫁給同班男同學，以掩飾罪行。警方目前已逮捕17人，其中14人被控性侵，3人則因知情不報被起訴，疑犯年齡18歲至51歲。
現時少女正留院安胎，由心理醫生協助治療創傷。警方表示會待少女產後，將她與母親轉往政府的保護中心，避免受到進一步迫害。