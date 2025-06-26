港鐵大媽大聲播片！港女1招成功令她收電話　網民：魔法打敗魔法

在交通工具上大聲播放影片，實在令人煩擾！有港女在網上發文，指搭乘港鐵時遇到有大媽乘客用手機大聲播放影片，她凝視對方多時，可惜未有收斂，因此向大媽表示「校大聲啲，一齊睇啦」，又以「聽唔到」為由屢次要求大媽調高聲量，終於成功令大媽收起手機。不少網民大讚樓主方法，「遇到X人唔使起弶，吵架收場對己不利，用魔法打敗魔法也是一種妙計」、「好多人唔怕俾人兇，但會怕傻人」。



有港女搭乘港鐵時遇到有大媽大聲播片，以1招成功令對方收起電話，獲網民力讚。（示意圖／資料圖片）

「完勝」，該港女在threads帳號發帖，指日前搭乘港鐵時，於車廂遇到有大媽大聲播放影片，其間曾凝視對方近2分鐘，但大媽未有收斂或調低手機聲量，她按奈不住便向大媽說「校大聲啲，一齊睇啦」，惟大媽表示擔心會被人責罵，未有應她所說地調高聲量。

大媽搭港鐵大聲播片 港女1招逼收起手機

不過樓主其後向大媽表示，她聽不到手機播放內容，再次要求大媽調高手機聲量，詎料對方果真照做；陪對方看近2分鐘後，她又向大媽說：「都未到最大聲，再校大聲啲吖嘛」，大媽才願意收起手機。樓主事後補充，她當時其實很緊張，但就強調「一定要夠厚面皮」，方能令對方有所收斂。

港女如用激將法，屢次以「聽唔到」為由要求大媽調高手機音量，終令對方收起手機。（《來自星星的你》劇照）

網民讚妙計：魔法打敗魔法

許多網民都大讚樓主擊敗大媽方法，「堅定嘅意智打敗佢，漂亮」、「遇到X人唔使起弶，吵架收場對己不利，用魔法打敗魔法也是一種妙計」、「好多人唔怕俾人兇，但會怕傻人」、「Kam到盡頭真係會收X，長智識」。

網民教方法對付自私乘客

有人分享更多對付自私乘客方法，「諗起以前細個搭巴士，對付攤開報紙睇嘅，佢發現你偷睇會自己縮埋一邊，你再埋啲繼續睇，佢直接唔睇，因為唔想俾你睇」、「聽朋友講，有個阿叔喺巴士開到好大聲睇片，有4-5個後生行埋去圍住佢，然後突然123齊齊播進擊之巨人主題曲」、「我試過坐地鐵隔籬個阿叔大大聲用電話播片，我伸頭埋去，舔舔脷咁話好正好好睇呀，佢即刻收埋電話，走去另外一邊坐」、「我試過嘅做法係，有人喺巴士度播歌，咁我跟埋佢播嗰首歌一齊唱！之後佢就立即閂機」。

（threads＠susannasui）