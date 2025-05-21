巴士乘客大聲播片！車長屢勸無效最後咁講絕了　網民大讚︰好有型

乘搭公共交通工具時理應保持安靜，但並非每名乘客都會懂得。有港女在網上表示，乘搭巴士期間，其中1名乘客開喇叭觀看影片，車長兩度播放「請降低電話嘈音」告示，而且開咪要求「熄細啲聲音」，但該名乘客仍然沒有理會，最後車長表示「唔該嗰位乘客唔好再開speaker，如果想借耳機，我可以借畀你，落車時還返畀我」，乘客聞言立即關閉喇叭，令到港女笑讚「巴士司機好波」。



許多網民笑言「司機好有型」、「可以令到佢熄機又不失禮貌」、「好想讚下個司機」、「司機真係太好人了吧，仲借耳機」。



車長屢勸不果，最後表示「唔該嗰位乘客唔好再開speaker，如果想借耳機，我可以借畀你，落車時還返畀我」。（示意圖/資料圖片/非涉事巴士）

乘客直接打開手機喇叭觀看影片

樓主在Threads表示，乘搭巴士期間，其中1名乘客沒有使用耳機或耳筒，直接打開手機喇叭觀看影片，車長立即播出「請降低電話嘈音」，但對方沒有理會，車長再次播出，同時開咪要求「熄細啲聲音，唔好影響車長揸車」。

車長提醒不果出1招 車廂即變安靜

但該名乘客仍然我行我素，車長於是開咪表示「唔該嗰位乘客唔好再開speaker（擴音），如果想借耳機，我可以借畀你，落車時還返畀我」，車廂頓時變得安靜。

車長反應令到網民大讚。（示意圖/gettyimages）

網民︰好有禮貌咁叫佢收聲

樓主笑讚「最有型係佢好好禮貌，非常好態度」，大量網民笑言「做得好」、「好有禮貌咁叫佢收聲」、「仲借耳機，太好人啦」。

（Threads）