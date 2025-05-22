港鐵女疑大聲播片掀罵戰！大叔播片反擊罵：人渣　她爆粗這樣反駁

乘搭公共交通工具時經常有人因大聲播片掀起爭執，有關問題仍不斷發生。網上流傳2條影片，顯示港鐵車廂內1名大叔懷疑不滿旁邊陌生女乘客大聲播放影片，於是「以牙還牙」同樣播片，2人因而發生爭執，大叔咆哮「你播，我咪播囉」、「我有自由播」；女乘客拒絕認錯，爆粗反駁「咁咪播囉，關我X事」，大叔怒罵「你坐我隔離，你低能㗎，你阿媽（咁）教你，你無人性」，又多次罵女乘客「人渣」，其後雙方互斥對方是「八婆」、「八公」，最後女乘客轉身離開。



許多網民認為大叔「鬧得好」，指「播片睇片唔戴耳機真係好鬼乞人憎」、「香港只會愈嚟愈多呢啲事」、「香港要立法，唔准啲人喺公共場合播片」，亦有人笑言「阿婆係條片亮點 ，人地鬧架，佢邊食花生邊數佛珠，好似講緊南無阿彌陀佛咁」。



當時已有人大聲播放影片，受限於拍攝角度，未能見到大叔容貌，反而見到另1名老婦乘客一邊目擊罵戰，一邊數唸佛珠。（網上影片截圖）

大叔手持手機，大聲指出「我都播得㗎，我都係人」。（網上影片截圖）

大聲播放影片引發爭執

2條相關影片被上載至各個社交平台，其中1條長約19秒，可見現場是港鐵列車車廂內，當時已有人大聲播放影片，受限於拍攝角度，未能見到大叔容貌，反而見到另1名老婦一邊目擊罵戰，一邊數唸佛珠，成為片中另一焦點。

1名女乘客面向車門站立，持手機轉身爆粗反駁大叔「咁咪播囉，關我X事」。（網上影片截圖）

大叔開始發火，怒斥「你坐我隔離，你低能㗎，你阿媽（咁）教你，你無人性」，女乘客聞言表示「你鬧我阿媽？」，大叔繼續喝斥「死人渣」。（網上影片截圖）

大叔不滿女乘客坐在旁邊大聲播片

大叔手持手機，大聲指出「我都播得㗎，我都係人」，1名女乘客面向車門站着，與旁邊的大叔距離很近，她持手機轉身向大叔爆粗反駁「咁咪播囉，關我X事」。大叔開始發火，怒斥「你坐我隔離，你低能㗎，你阿媽（咁）教你，你無人性」，相信他不滿該名女乘客剛才坐在其旁邊大聲播片，於是同樣播片「以牙還牙」，逼到對方站立。女乘客聞言表示「你鬧我阿媽？」，大叔繼續喝斥「死人渣」。

大叔繼續大聲怒罵「你係人，我係人，你播，我咪播囉，我有自由播」，女乘客挑釁「你打我（囉）」。（網上影片截圖）

大叔繼續大聲怒罵「你係人，我係人，你播，我咪播囉，我有自由播」，女乘客挑釁「你打我（囉）」。（網上影片截圖）

大叔︰你播，我咪播囉

另1條影片長約21秒，相信是第1條影片的延續，大叔繼續大聲怒罵「你係人，我係人，你播，我咪播囉，我有自由播」，女乘客挑釁「你打我（囉）」，大叔堅持動口不動手，怒吼「八婆」，女乘客不甘示弱反罵「八公」，大叔反擊1句「人渣」，她即爆粗「X你啦，人渣」，之後轉身離開。

女乘客轉身離開。（網上影片截圖）

網民斥大聲播片者「無質素」

影片引來大量網民留言，紛紛炮轟乘車時大聲播片的行為，認為「大叔做得好」、「支持見1個X1個」、「無錢買耳筒或耳機？」、「無質素」。

（綜合）