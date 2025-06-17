廣東話女狂毆韓國的士司機！打到耳出血　1原因無禁出境直飛香港

韓國早前發生1宗的士司機被乘客毆打事件，1對操廣東話情侶於今年3月中凌晨乘搭的士期間發生爭執，女子嘗試打開車門不果，司機基於的士在危險繁忙道路中，乘客不能貿然下車而出手制止，結果惹怒女子，女子多度揮拳毆打司機頭部致耳朵出血及耳鳴。司機雖有報警，惟情侶於事發當天下午已乘搭航班回到香港，韓國警方基於1原因未能追捕，司機對未能將女子繩之以法及索償感到無比冤屈。



韓國早前發生1宗的士司機被乘客毆打事件。（JTBC YouTube影片截圖）

韓國電視台JTBC晚間時事節目《事件班長》（사건반장）6月11日報道，今年3月12日凌晨1時左右，50多歲的士司機載着1對說中文的情侶期間，突然遭女子毆打。當時情侶在的士後座爭執，女子招手要求司機停車，並試圖開車門，強行在馬路中心下車。由於車門於行駛中自動鎖住，女子打不開身旁車門，轉而嘗試打開男子那邊的車門。

操廣東話女子毆打韓國的士司機

司機伸手制止，女子突然飛拳襲擊，多次毆打司機頭部，司機隨後好不容易駕駛到附近安全地帶停車及報警。車停定後，男子隨即打開車門逃跑，司機立即下車追趕，女子亦同樣下車追趕司機，警方隨後趕到現場將女子帶走調查。

當時情侶在的士後座爭執，女子招手要求司機停車，並試圖開車門，強行在馬路中心下車。（JTBC YouTube影片截圖）

司機發出抱怨聲音，以韓文問道「要下車嗎？」。（JTBC YouTube影片截圖）

女子嘗試開男子身那邊的車門，司機邊說「不是」，邊用右手按下女子。（JTBC YouTube影片截圖）

女子被激怒，不斷用韓文重複說「不是，不是呀！」，邊起身不斷揮拳毆打司機頭部。（JTBC YouTube影片截圖）

男子大聲說「喂！」喝止，邊拉下女子，邊說「你做乜X嘢呀！」。（JTBC YouTube影片截圖）

車cam記錄女子揮拳襲擊司機畫面

節目公開的車內行車記錄儀畫面所見，女子嘗試打開身旁車門，男子制止及道歉「sorry, sorry」，並用廣東話問女子「喂，喂你做乜嘢呀？」，女子指出「夠啦，聽唔聽呀，你冇X聽呀」。司機繼而發出抱怨聲音，以韓文問道「要下車嗎？」。

情侶未有回答，女子轉而嘗試開男子身那邊的車門，司機邊說「不是」，邊用右手按下女子，女子被激怒，不斷用韓文重複說「不是，不是呀！」，邊起身不斷揮拳毆打司機頭部。男子大聲說「喂！」喝止，邊拉下女子，邊說「你做乜X嘢呀！」，女子指「你走開啦！」、「X你老X！」。司機自言自語抱怨說「要報警嗎？真是的」，隨後繼續用韓文向乘客表示「車門已打開」。其後當的士行駛期間，女子再度起身揮拳毆打司機，司機不斷痛苦大叫。

司機自言自語抱怨說，「要報警嗎？真是的」。（JTBC YouTube影片截圖）

司機隨後繼續用韓文向乘客表示「車門已打開」。（JTBC YouTube影片截圖）

其後當的士行駛期間，女子再度起身揮拳毆打司機，司機不斷痛苦大叫。（JTBC YouTube影片截圖）

其後當的士行駛期間，女子再度起身揮拳毆打司機，司機不斷痛苦大叫。（JTBC YouTube影片截圖）

其後當的士行駛期間，女子再度起身揮拳毆打司機，司機不斷痛苦大叫。（JTBC YouTube影片截圖）

女子事發當天逃回香港 韓警未能追捕

節目提到，警方之後於當天早上8時左右聯絡司機，指出「加害女性是中國人，當時喝醉了，想道歉」、「預定今天出境，你想達成（和解）協議嗎？」。當時司機因被打出現耳朵出血和耳鳴症狀，由於尚未接受醫院診斷，認為現時決定是否達成協議為時尚早，故回覆「目前沒有達成協議的想法」。

事發第二天，司機再次收到警方聯繫，警方表示，「（加害女性）應該已經出境了，說是當天下午的飛機。即使外國人犯了罪，也不會無條件拘禁或禁止出境」。節目提到，警方確認情侶國籍是中國，不過乘搭航班的目的地是香港。司機對此感到無奈，既不能處罰加害者，又不能得到損害賠償，聲稱目前已發起了國民請願。

律師孫秀浩（音譯）指出，「當初就不應該讓加害者出境，但現實是既已出境，國內法律亦沒有適當的應對措施。警方似乎認為，即使有犯罪嫌疑亦被認定，也不能阻止外國人回到本國的基本權利。但從舉報者立場來看，這無疑令人感到冤屈」。

（綜合報道）