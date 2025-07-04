女大生與男同學合租關係曖昧！指控男方2次性侵　愛的日記證無罪

台灣發生性侵疑雲。台南1名女大生和男同學合租1屋，指控遭到對方2次性侵，但法官翻閱證據後，發現女生曾在日記寫下愛慕男方、自願發生關係等語句，加上女生的行為表現和一般性侵受害人不同，最終判處男方無罪，全案仍可上訴。



原告表示雖然與男室友偶然親吻，而且有前戲，但她守住底線，沒有發生性行為。（AI生成圖片）

份屬同學兼室友 友情深厚

台媒於今年6月報道，男女雙方是同學兼室友，2人平時相處融洽，一起寫作業和看電影，更會相約外出遊玩，有時朋友前往租住單位遊玩，大家都會睡在一起，可見友情深厚。

雙方有親密舉動 女大生稱拒發生關係

但女生指控，有1次同學們睡覺時，男室友突然偷吻她，她清醒後同樣回吻，但立即制止對方行為，男方隨即停止和道歉。接吻一事發生後，他們偶然親吻，而且有前戲，她甚至為男方「服務」，但她報稱有守住底線，沒有發生性行為。

女大生指控遭男同學兼室友2次性侵。（AI生成圖片）

女大生指控首遭性侵 不敢求助

豈料到了2023年，同學們再次前往單位作客，男方突然動手性侵，讓她感到疼痛不適，於是立即出手反抗，但因現場尚有其他同學，她擔心害怕吵醒其他人，所以只能忍到完事。當晚事發後，男方載同女生前往其他同學住所，其間男方認為這種曖昧不清的關係並不合適，加上自己已有心上人，希望可以結束這段關係。女生翌日才表示，遭到性侵當刻感覺不適，男方隨即道歉取得原諒，2人結束這段曖昧關係，同時結束合租。

聲稱第2次遭性侵 決定報警

但去到同年底，女生前往男方住處聊天，入睡後，男方再次對她性侵，女生事後私密位置發炎，而且擔心會意外懷孕，造成心理壓力，數次求醫後決定報警處理。

法官發現女生的日記記錄了許多愛慕男方的語句，包括願意發生性行為的內容，因而判處被告無罪。（AI生成圖片）

女生完事後開玩笑回覆︰你太粗

但法官翻閱證據後，發現原告指控首次性侵發生後2人相處沒有改變，女生更詢問，新找單位比起當時租住單位多了房間和浴室，想了解男方是否有意願一起視察。此外，女生指控第2次性侵發生後，男方曾傳送訊息，詢問會否感到疼痛，女生開玩笑回覆「你太粗」等字句，求醫後更主動向男方表示可以1人負擔一半醫藥費。

法官翻閱愛的日記 判處被告無罪

法官更發現，女生在日記記錄許多愛慕男方的語句，包括願意發生性行為的內容，加上女生聲稱遭到性侵期間沒有反抗或大聲求救，而且配合到全程結束，難以認定男方性侵行為，法官最終處判被告無罪，全案可以上訴。

（綜合）