男移工被控性侵智障女同事！她懷孕流產　辯方這樣說被告獲判無罪

台灣發生涉及移工（移住勞工，多為外國遷移到台灣工作的工人）的性侵疑案。彰化1名男移工被指在公司廠房廁所內，對1名智障女同事伸出狼爪，更導致對方懷孕，需要進行人工流產手術。經過DNA鑑定後，胚胎證實是男移工的親生骨肉，檢方以涉嫌「乘機性交」罪名將他起訴。



被告一直堅稱是女同事做主動，「她邀我嘿咻（意即性交）的」，辯護律師亦指涉事女移工行為和常人無異，包括能夠獨自使用手機，不但操作自如，而且表明願意原諒對方。法官都認為女方對性行為具有基礎認知，檢方無法證明當時女移工不能抗拒發生關係，所以判處被告無罪。



男女移工在公司廠房性交，女移工其後懷孕。（示意圖/gettyimages）

發生性關係導致懷孕流產

台媒於今年6月報道，男女雙方並非台灣人，是從外地抵台工作，同在1間公司廠房工作，當中女移工領有中度智能障礙證明文件，但行為和常人無異，2人於2022年在公司廠房性交，女移工其後懷孕，雖然一度隱瞞，但紙包不住火，最終接受人工流產手術，經過DNA鑑定後，胚胎與男移工的DNA有99%吻合，即屬其親生骨肉。

女方行為和常人無異

男移工被控「乘機性交」罪名，他承認曾與女方性交，但堅稱不知她有智力障礙，又強調是女方主動邀請發生關係。辯方律師強調，女方能夠獨自使用facebook和翻譯程式傳出訊息，懷孕後更懂得刪除相關通訊紀錄，外在行為和正常人一樣，令到被告未能察覺她有心智缺陷，律師更稱，他們屬於不同廠區，互動有限，女方由始至終表示自願發生性行為，而且不願追究被告責任。

男移工被控「乘機性交」罪名，最終獲判無罪。（示意圖/gettyimages）

法官裁定被告無罪

法官翻閱女方口供，發現她可以理解其他人詢問的問題，而且回答清晰，甚至主動使用翻譯程式邀約被告，沒有明顯展示心智缺陷。女方更嘗試隱瞞懷孕一事，顯示她對性行為具有基礎認知，並非完全無法抗拒，加上檢方未能證明被告有乘機性交意圖，同時未能證實當時女方處於不知抗拒的狀態，認定雙方當時自願性交，判處被告無罪。

（綜合）