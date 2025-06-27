內地女遊港狂踩坑！上小紅書呻「月薪3000別來旅游」：下次不來了

不同人對旅遊的經濟預算也不同，近日有內地網民以「旅行博主」身份發帖，批評香港的住宿定價與配套不合理及遊玩設施價格高昂且景點排隊時間過長等，更指斥香港不適合「窮遊」，以誇張口吻表示「月薪3000真的別來香港旅遊了」、「窮鬼別來香港玩」。不過，有網民卻認為她「那是你自己不會規劃不會玩」、「攻略沒做好啦」，更指「香港物價就是這樣，要窮遊當然不會有好體驗，不是香港的問題」。



有內地網民以「旅行博主」身份發帖，抱怨來香港旅遊的體驗欠佳。（小紅書）

該名在小紅書以「旅行博主」身份開帖的網民「鵝鵝公主攻略」以「HK月薪3000真的別來香港旅遊了」為題發帖大呻，並表示「網上攻略都翻爛了，還是踩了一堆坑」。她在文中沒有說明來港遊玩的日數及總支出，但就列出包括住宿定價及遊玩設施等多個不滿，更上傳多張照片，並寫上「窮鬼別來香港玩」。

樓主批評香港的住宿定價與配套不合理。（小紅書「鵝鵝公主攻略」）

大彈香港酒店「又小又破」

樓主先挑剔「香港的酒店又小又破」、「只能稱之為賓館」，表示下榻的房間太小，不夠空間完全打開行李篋；又指酒店不提供一次性用品，需自行準備，而1晚要價468元，她認為同類房間在內地不會超過150元。

樂園票價高昂

隨後她又評論香港的遊玩設施價格及排隊時間。樓主稱當日到香港迪士尼樂園遊玩，以850元購買了一張普通單日門票，又指園內1份炸雞要價160元，「讓我覺得也沒那麼快樂」。樓主亦到了「憑借極致性價比被全網吹爆的中環摩天輪」，花費20元轉3圈，但不滿指單是排隊就要70分鐘，「不想排隊則要再花50元走快捷通道」。

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另外她亦跟隨「攻略」到了金魚街及堅尼地城，但同樣大感失望，指金魚街「只有掛着金魚的地方很漂亮」，而大多商店門口都不可以拍照，「只有一家老闆允許美女拍照」。她雖認為堅尼地城「好美、好有香港感覺」，但又指「實際上是從這個鐵絲網裏用長焦拍出來的照騙」。

樓主將蜜雪冰城香港門店的價格與內地門店作對比，諷刺稱「沒曾想生活竟然落魄到連甜蜜蜜都高攀不起了」。（小紅書「鵝鵝公主攻略」）

樓主在照片中表示「香港很好玩 下次不來了」。（小紅書「鵝鵝公主攻略」）

抱怨香港物價：下次不來了

其次她又在照片中批評香港物價，將蜜雪冰城香港門店的價格與內地門店作對比，諷刺稱「沒曾想生活竟然落魄到連甜蜜蜜都高攀不起了」。隨後在照片中表示「天氣好極了 錢幾乎沒有了」及「香港很好玩 下次不來了」，又在帖文標註「#香港攻略」、「#香港避雷」、「#千萬不要去」等字眼。

網民反指：攻略沒做好

而帖文引起網民熱議，有網民為香港「平反」，並反指樓主「那是你自己不會規劃不會玩」、「攻略沒做好啦」，又指「香港物價就是這樣，要窮遊當然不會有好體驗，不是香港的問題」、「酒店是小，但是按圖片來說我沒看出破舊的樣子，反而整潔乾淨」、「迪士尼的票真的買貴了，建議出行計劃時提前看好要去的那天是什麽價格，我每次去都是買的500出頭」。

而樓主就回應指「沒說是香港的問題，帖子的意思是月薪3000的人不建議來香港窮遊，體驗感不是很好」，並解釋自己所購的樂園門票是價格較高的「第三級別」。

有網民建議樓主下次可到低消費或遊客較少的地方。（小紅書）

有網民反認為樓主規劃欠佳。（小紅書）

另外，有人指樓主就建議樓主下次來港可以考慮留宿在新界西的酒店，並選擇其他低消費或遊客較少的地方，亦可到郊外遊玩，並建議坪洲、石澳、赤柱等地，指或許有更適合樓主經濟規劃的合適景點，更有人分享自己遊港時到赤柱所拍的風景照，但樓主卻指「美是美，但是這完全看不出是在香港」。

（小紅書）